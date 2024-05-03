Экс-премьера Британии Джонсона унизили на местных выборах

Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог попасть на избирательный участок, чтобы проголосовать на местных выборах в графстве Оксфордшир, передает телеканал Sky News.
Уточняется, что Джонсон забыл принести необходимую форму удостоверения личности с фотографией. Примечательно, что такой способ подтверждения личности на выборах был законодательно введен самим политиком в 2022 году.
Представитель Джонсона поделился, что в итоге бывший премьер-министр смог проголосовать и отдал голос за консерваторов.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами.
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Представитель Джонсона поделился, что в итоге бывший премьер-министр смог проголосовать и отдал голос за консерваторов.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами.
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Екатерина Коршунова