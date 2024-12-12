И. о. президента Абхазии Гунба поблагодарил РФ за поддержку и защиту

Бадра Гунба (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)
И. о. президента Абхазии Гунба поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку и защиту от внешних рисков, заявил Гунба в поздравлении президенту Владимиру Путину по случаю Дня Конституции России.
«Выражаю Вам искреннюю признательность за поддержку, которую Российская Федерация предоставляет нашей стране, а также за защиту Республики Абхазия от внешних рисков», — говорилось в поздравлении.
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратил внимание, что укрепление союзнических отношений с Российской Федерацией — ключевой приоритет для руководства республики.
Бадра Гунба добавил, что отношения Абхазии и РФ, «основанные на дружбе и взаимоуважении, будут и в дальнейшем развиваться во благо наших народов».
Ранее сообщалось, что депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон «О гражданстве Республики Абхазия». Одно из важных изменений — публикация реестра получивших гражданство республики лиц и дача клятвы.
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