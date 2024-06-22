Экс-президент Франции Олланд заявил, что «Макронизм» в стране закончился

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Эпоха «Макронизма» во Франции закончилась. Об этом в беседе с агентством Agence France-Presse заявил экс-президент страны Франсуа Олланд, занимавший пост главы государства в период с 2012 по 2017 год.
«…макронизму пришёл конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено», – сказал политик.
Он отметил, что данную ситуацию лучше всего охарактеризовал экс-премьер Эдуар Филипп, возглавляющий партию «Горизонты», входящую в так называемую президентскую коалицию. Как сообщалось ранее, действующий французский президент Эммануэль Макрон «убил президентское большинство».
Филипп считает, что Макрон после новых выборов получит в парламенте еще меньше мест. К слову, в 2022 году он не смог достичь абсолютного большинства на парламентских выборах.
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