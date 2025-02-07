Le Figaro: Саркози обязан носить электронный браслет с 7 февраля

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Электронный браслет обязан носить в течение года экс-президент Франции Николя Саркози. Как уточняет Le Figaro, судебное решение действует с 7 февраля. Политик осужден за нарушение тайны следствия, а также злоупотребление влиянием.
Кроме того, подсудимого обяжут проинформировать судью о месте проживания, предоставив соответствующую документацию.
В 2021 году Саркози осудили на год тюрьмы и два года условного лишения свободы, обвинив его в том, что он превысил разрешенный порог финансирования президентской кампании на 18 миллионов евро в 2012 году.
Саркози не считает себя виновным. Согласно судебному постановлению, осужденный имеет право быть дома, а не в тюрьме, но должен носить браслет.
Политик не смог обжаловать приговор, и он вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что может стать провалом для президента США Дональда Трампа.
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В 2021 году Саркози осудили на год тюрьмы и два года условного лишения свободы, обвинив его в том, что он превысил разрешенный порог финансирования президентской кампании на 18 миллионов евро в 2012 году.
Саркози не считает себя виновным. Согласно судебному постановлению, осужденный имеет право быть дома, а не в тюрьме, но должен носить браслет.
Политик не смог обжаловать приговор, и он вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что может стать провалом для президента США Дональда Трампа.
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Никита Кротов