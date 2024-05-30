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Саркози рассказал о возможном открытом противостоянии между Францией и Россией

Саркози выразил серьезные сомнения из-за отправки французских войск на Украину
30 мая 2024, 01:11
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не может представить себе открытое противостояние между своей страной и Российской Федерации. В интервью газете Le Figaro политик также предостерег от эскалации конфликта на Украине.
«В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьезные сомнения. Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», — отметил Саркози.
Бывший французский лидер также заявил о немедленной необходимости поиска путей для мирного урегулирования конфликта. Как считает политик, «мир танцует на краю вулкана».



Европе необходимо сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте, подытожил Саркози.

Ранее в США объяснили присутствие французских военных в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#украина
«СДЭК — не один»: Хакеры взломали IT-компанию, занимающуюся обслуживанием серверов 1C
Хакеры взломали IT-компанию «Смарт офис», которая обслуживает 1С
30 мая 2024, 00:20

Фото: istock / Sashkinw

IT-компания «Смарт офис», специализирующая на обслуживании серверов 1С, сообщила об атаке хакеров. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах опубликовано на официальном сайте организации.
Компания сообщила следственным органам, что взлом произошел, вероятнее всего, 24–25 мая, что совпадает с началом проблем у клиентов в доступе к 1C. Предположительно, атаке причастна та же группировка, которая атаковала СДЭК, о чём свидетельствует дата взлома и тот же шифратор.

По состоянию на вечер 29 мая, удалось расшифровать только часть информации, о полном восстановление пока и речи не идёт. Злоумышленники смогли зашифровать все данные компании, в связи с чем, клиенты уведомлены о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

«В результате указанного компьютерного инцидента ресурсы фирмы 1С и пользователи, работающие в облаках самой фирмы 1С, не пострадали», — заявили РБК в компании.
Ранее сообщалось, что в России хотят ввести сбор за использование иностранного софта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#it
#офис
#кибербезопасность
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Стало известно об участии ООН в саммите по Украине в Швейцарии
Офис Гутерреша: ООН будет наблюдателем на саммите по Украине в Швейцарии
29 мая 2024, 21:34

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

ООН будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он подчеркнул, что организация уже точно примет участие в конференции.

Ранее председатель Совбеза России Дмитрий Песков заявил, что «нейтральные» государства, которые примут участие в саммите по Украине, окажутся на стороне бандеровского режима, что заметно скажется на отношениях этих стран с Россией. Он подчеркнул, что все эти государства будут вынуждены играть по правилам, установленным Киевом.

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#оон
#саммит
#украина
#швейцария
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Белый дом признал свою причастность к выработке «формулы мира» Зеленского
29 мая 2024, 21:20

Фото: iStock/lucky-photographer

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признался, что Соединённые Штаты причастны к выработке «формулы мира», которую пытается продвигать Украина.
Журналист в ходе онлайн-брифинга спросил Кирби, вносит ли Белый дом какой-либо вклад в «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Он ответил, что конечно же вносит.

Ранее сообщалось, что Зеленскому пришлось значительно сократить свою «формулу мира» перед саммитом по Украине, который пройдёт в Швейцарии. Из всего списка он оставил лишь три пункта, которые и будут затронуты на конференции. Подробнее об этом читайте на сайте «Радио 1».

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#белый дом
#сша
#украина
#мир
#владимир зеленский
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США указали на «неприемлемо большое» количество американских компонентов в оружии ВС РФ
Советник Сингх: РФ получила слишком много компонентов американского оружия
29 мая 2024, 19:45

Фото: iStock/Diy13

В российском оружии было обнаружено неприемлемо большое количество американских компонентов, заявил заместитель советника по нацбезопасности США Далип Сингх. Его словам приводит издание Business Insider.
По его данным, Сингх принял участие в мероприятии, которое было организовано вашингтонским аналитическим центром Брукингского института. Там он потребовал у руководителей оборонных предприятий США проявлять больше бдительности при отправке своей продукции. В частности, он призвал иметь сведения не только о своих клиентах, но и о конечных пользователях.

Издание напомнило, что многие эксперты считают экономиста Сингха «архитектором экономических санкций администрации Байдена против России».

Этим своим заявлением он дал понять, с какими трудностями сталкиваются США в своей санкционной политике против России.

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#сша
#россия
#оружие
#экспорт
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Голикова предложила учитывать коэффициент рождаемости при оценке глав регионов
29 мая 2024, 19:10

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила учитывать суммарный коэффициент рождаемости при оценке высших должностных лиц регионов. Об этом она заявила в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии госсовета по социально-экономическому развитию.
Она отметила, что к 1 октября текущего года будут обновляться оценки высших должностных лиц российских субъектов. В связи с этим предлагается помимо показателя ожидаемой продолжительности жизни учитывать и суммарный коэффициент рождаемости.

Благодаря учёту данного показателя, можно будет оценить, насколько успешно субъекты справляются с сохранением и увеличением населения.

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#татьяна голикова
#рождаемость
#регионы
#россия
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Иран исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии
29 мая 2024, 18:54

Фото: сайт Кремля

Версия о падении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси из-за взрыва, который возник в результате диверсии, исключена. Об этом говорится во втором отчете Генштаба ВС Ирана по итогам расследования катастрофы.
«По результатам исследования частей вертолета и обломков, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии», — приводит текст заявления иранский телеканал.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВС Ирана обнародовал предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным центра общественных связей ведомства, на корпусе воздушного транспорта не найдено следов воздействия пуль.

19 мая 2024 года глава Ирана Ибрагим Раиси трагически погиб в авиакатастрофе. Обломки его самолёта удалось обнаружить практически через сутки после аварии. На похороны Раиси в Мешхеде пришли три миллиона человек. Президент был похоронен в мавзолее имама Резы. Это восьмой из двенадцати имамов, почитаемых шиитами Ирана.

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#президент
#похороны
#аварии
#человек
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Путин: власти должны работать, как на линии фронта, сегодня по-другому нельзя
29 мая 2024, 18:45

Фото: сайт Кремля

Власти должны работать как на линии фронта и чувствовать себя мобилизованными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
«Все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными», — сказал он.

Президент отметил, что только так страна добьется всех целей, которые были поставлены. В современных условиях по-другому работать нельзя, добавил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физических лиц без открытия банковского счёта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что этим законом вводится ограничение до 100 тысяч рублей на максимальный разовый денежный перевод.

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#закон
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Лавров призвал страны Глобального Юга не участвовать в конференции по Украине
29 мая 2024, 18:43

Фото: сайт Кремля

Странам мирового большинства не следует участвовать в конференции по Украине, которую планируется провести в Швейцарии 15-16 июня. Государства Глобального Юга не должны поддаваться давлению Запада в этом вопросе.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводятся в сообщении российского МИД по итогам круглого стола с участием глав иностранных дипломатических миссий по проблематике украинского кризиса. Мероприятие, организованное при поддержке российского внешнеполитического ведомства, собрало более 70 послов и дипломатических работников из разных стран.

Глава МИД РФ отметил, что противостояние ныне обрело глобальную проекцию, так как Запад пытается вовлечь в него страны мирового большинства, стараясь отвлечь их от взаимодействия с Россией. Лавров призвал Глобальный Юг не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от участия в так называемом «саммите мира». Его действительной целью является не попытка достичь мирного урегулирования, а выработка неприемлемого для России ультиматума, подчеркнул глава российского МИД.

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Миронов заявил, что из-за стресса на ЕГЭ некоторые девочки уже никогда не родят
29 мая 2024, 18:03

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Стресс, полученный школьницами из-за ЕГЭ, может привести к тому, что некоторые девочки уже никогда не смогут иметь детей. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Обсуждая скандал в Воронеже, где девушек заставляли снимать белье для прохода через рамку металлодетектора, он также обратил внимание на ситуацию в Нижегородской области. Миронов рассказал, что там девятиклассники семь часов в духоте без воды и еды ждали задания по физике.

«А вы спросите врачей, сколько у нас больных сахарным диабетом, сколько у нас девочек рожать не будет уже никогда, потому что стрессы и все, и у них сразу идет гормональный сбой, и все из-за этого идиотизма», — заявил он.
Надо прекращать это безобразие. Госэкзамены губят детей, добавил Миронов.

Ранее сообщалось, что появилось видео досмотра школьниц в Воронеже до трусов перед ЕГЭ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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