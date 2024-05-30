Саркози рассказал о возможном открытом противостоянии между Францией и Россией

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Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не может представить себе открытое противостояние между своей страной и Российской Федерации. В интервью газете Le Figaro политик также предостерег от эскалации конфликта на Украине.
«В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьезные сомнения. Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», — отметил Саркози.Бывший французский лидер также заявил о немедленной необходимости поиска путей для мирного урегулирования конфликта. Как считает политик, «мир танцует на краю вулкана».
Европе необходимо сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте, подытожил Саркози.
Ранее в США объяснили присутствие французских военных в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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