«По состоянию здоровья»: раскрыта причина возможной отставки Трампа
Обозреватель Вайнер: Трампа могут отправить в отставку из-за нервного срыва
Президента США Дональда Трампа могут отправить в отставку по состоянию здоровья. Такое развитие событий не исключил политический обозреватель Грег Вайнер.
Ранее некоторые СМИ писали о нервном срыве Трампа из-за неудач, вызванных военной кампанией в Иране. Вайнер отметил, что слухи о состоянии здоровья американского лидера быстро распространяются по стране, а его оппоненты внимательно отслеживают ситуацию.
«Начались разговоры о том, что Белый дом может заменить Трампа на вице-президента Джея Ди Вэнса. Есть соответствующая двадцать пятая поправка Конституции США, согласно которой президента могут отправить в отставку по состоянию здоровья», — сказал эксперт Общественной Службе Новостей.
Так, в случае замены Трампа на Вэнса, политика Вашингтона станет менее агрессивной, кроме того, уйдут воинственность и желания командовать всем миром, поскольку вице-президент постарается сделать все, чтобы стать президентом США на выборах в 2028 году, уверен Вайнер.
Напомним, накануне Трамп заявил, что по итогам продуктивных переговоров с Ираном на минувших выходных о прекращении конфликта на Ближнем Востоке отдал приказ прекратить все удары по энергетической инфраструктуре сроком на пять дней, пишут argumenti.ru.
По его словам, Иран якобы согласился отказаться от владения ядерным оружием. Американский лидер подчеркнул, что еще предстоит увидеть, как это будет реализовано на деле.