24 марта 2026, 10:40

Обозреватель Вайнер: Трампа могут отправить в отставку из-за нервного срыва

Президента США Дональда Трампа могут отправить в отставку по состоянию здоровья. Такое развитие событий не исключил политический обозреватель Грег Вайнер.





Ранее некоторые СМИ писали о нервном срыве Трампа из-за неудач, вызванных военной кампанией в Иране. Вайнер отметил, что слухи о состоянии здоровья американского лидера быстро распространяются по стране, а его оппоненты внимательно отслеживают ситуацию.





«Начались разговоры о том, что Белый дом может заменить Трампа на вице-президента Джея Ди Вэнса. Есть соответствующая двадцать пятая поправка Конституции США, согласно которой президента могут отправить в отставку по состоянию здоровья», — сказал эксперт Общественной Службе Новостей.