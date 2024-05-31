Экс-советник госдепа предупредил об угрозе настоящей войны из-за решения Байдена

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Разрешение Штатов Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова, «открывает двери» для трансформации конфликта в «настоящую» войну. Такое заявление сделал экс-советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
Карден отметил, что для него такое решение вовсе не удивительно, учитывая «послужной список» американской администрации, которая говорит общественности страны одно, а делает противоположное.
Вместе с этим он выразил надежду, что соответствующее решение не приведет к эскалации конфликта.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден тайно одобрил удары ВСУ американским оружием внутри России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«За последние несколько дней (президент РФ Владимир — ред.) Путин и (глава МИД РФ Сергей — ред.) Лавров выступили с предостережениями по поводу этих шагов, но, что тревожно, у наших элит на Западе выработалась дурная привычка не прислушиваться к ним», — высказался бывший советник.
Вместе с этим он выразил надежду, что соответствующее решение не приведет к эскалации конфликта.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден тайно одобрил удары ВСУ американским оружием внутри России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак