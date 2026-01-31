Достижения.рф

Эксперт назвал страны, куда РФ сможет поставлять газ вместо ЕС

Эксперт Громов: РФ расширит поставки СПГ в Азию
Фото: istockphoto/Magdalena Wygralak

Чтобы удержать экспорт газа хотя бы на нынешнем уровне, Россия будет наращивать поставки в Китай — включая СПГ — и параллельно искать новых покупателей в Азии.



Об этом сообщил URA.RU главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. По его словам, газопровод «Сила Сибири», по которому российский газ поступает в КНР, в прошлом году досрочно достиг проектной мощности, а в текущем объем поставок по нему увеличится до 38 млрд кубометров.

Кроме того, Россия расширяет экспорт трубопроводного газа в Узбекистан и Казахстан, где зимой особенно видно дефицит топлива. Громов отметил, что список азиатских направлений, вероятно, продолжит расти: Индия, Бангладеш и Пакистан являются заинтересованными в закупках российского СПГ.

Однако ключевым фактором остается цена — эти страны готовы покупать при условии значительных скидок. Поэтому газовый «развод» с Европой, помимо поиска альтернативных рынков, обернется для России дополнительным ценовым дисконтом, пояснил эксперт.

На этой неделе Совет ЕС одобрил полное прекращение импорта российского СПГ с начала 2027 года, а трубопроводного газа — с конца сентября того же года. Решение стало очередным шагом в реализации плана REPowerEU, принятого в 2022 году и предполагающего отказ Европы от российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет отказаться от потолка цен на российскую нефть.

