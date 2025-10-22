Эксперт объяснил, зачем запустили фейк о срыве саммита Путина и Трампа

22 октября 2025, 16:56

Руслан Калинчук: Европейцы хотят долю в проектах России и США

Фото: Istock/vchal

Несколько мировых СМИ одновременно сообщили, что Белый дом отказался от саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Представители администрации Трампа эту информацию опровергли и подтвердили, что подготовка к встрече продолжается.





Эксперт Руслан Калинчук в комментарии для Общественной Службы Новостей высказал мнение о причинах распространения такой информации.

«Левоглобалисты будут всеми силами пытаться сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Они будут формулировать такую переговорную позицию, чтобы из встречи ничего не вышло. Вместе с тем, в настоящее время никто не хочет выглядеть врагом мира. Ни Украина, ни Европа. Никто не хочет злить Трампа», — заявил Калинчук.

