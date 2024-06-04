Эксперт считает, что в конечном итоге требования РФ по Украине выполнят

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Россия по окончании конфликта на Украине в конечном счете получит то, что требует. Об этом заявил профессор истории Восточной Европы в Берлинском университете имени Гумбольдта Йорг Баберовски, пишет ТАСС.
По его мнению, победа Украины маловероятна. Он выразил сомнение в том, что западные страны будут в длительной перспективе оказывать Киеву помощь. На уточняющий вопрос, победит ли РФ, он ответил, что она «не проиграет» и добьется выполнения своих требований.
Он отметил, что остальная часть Украины будет буферным государством между НАТО и РФ. Москва затребует гарантии невступления Украины в альянс.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что раненый боец СВО сообщил об угрозах командования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Однажды наступит момент усталости [стран Запада] от войны. Я опасаюсь, что [президент РФ Владимир] Путин воспользуется им. В конечном итоге он получит то, что требует», — сказал Баберовски.
Он отметил, что остальная часть Украины будет буферным государством между НАТО и РФ. Москва затребует гарантии невступления Украины в альянс.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что раненый боец СВО сообщил об угрозах командования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова