El País: Испания не предоставила вид на жительство «оппозиционерам» из России

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Испанские власти до сих пор не предприняли никаких мер к упрощению процесса легализации для 65 либералов-«оппозиционеров», прибывших из России. Они прибыли в страну на Пиренейском полуострове по туристским визам, а теперь обвиняют Мадрид в нарушении данного обещания.
Об этом сообщает крупное местное издание El País. В публикации отмечается, что в министерстве иностранных дел королевства опровергают факт наличия каких-либо предварительных договорённостей с россиянами.
При этом, по словам источника газеты в МИД Испании, никаких предварительных договорённостей не было, а единственным возможным вариантом для этих лиц является подача прошения о предоставлении убежища. Однако, пишет автор статьи, испанская миграционная служба уже отклонила несколько заявок на резиденцию по гуманитарным основаниям. В ведомстве сочли недостаточными доказательства угрозы безопасности этих граждан в случае возвращения в Россию.
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«Испания оставила в подвешенном состоянии 65 российских оппозиционеров, которые теперь обвиняют МИД в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить необходимые документы», — пишут авторы материала.По данным издания, «журналисты, правозащитники и активисты» утверждают, что испанские дипломаты заверили их в скором и упрощённом получении вида на жительство , однако прошли уже месяцы, а их статус по-прежнему не определен.
При этом, по словам источника газеты в МИД Испании, никаких предварительных договорённостей не было, а единственным возможным вариантом для этих лиц является подача прошения о предоставлении убежища. Однако, пишет автор статьи, испанская миграционная служба уже отклонила несколько заявок на резиденцию по гуманитарным основаниям. В ведомстве сочли недостаточными доказательства угрозы безопасности этих граждан в случае возвращения в Россию.
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Александр Бойцов