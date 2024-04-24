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Эрдоган назвал Нетаньяху Гитлером

Президент Турции Эрдоган назвал Нетаньяху «Гитлером нашего времени»
24 апреля 2024, 01:33
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Гитлером нашего времени». Об этом сообщает РИА Новости.
«Нам надо знать, что Гитлер нынешнего времени, Нетаньяху, и его сообщники не смогут избежать ответственности. Как бы далеко он ни бежал, мы последуем за ним», — заявил турецкий лидер.
Сравнение с главой нацистской Германии Эрдоган объяснил геноцидом, по его оценке, палестинского населения Газы и попытками его уничтожения со стороны Израиля.



Помимо этого, турецкий глава указал на «нападения Израиля на представителей СМИ», которые работают в анклаве. Как утверждает Эрдоган, это серьезно беспокоит Турцию и является попытками Израиля «стереть следы массовых убийств и уничтожить доказательства геноцида» в Газе.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил ничего не оставить от Израиля в случае атаки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
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В США пообещали покрыть самые насущные потребности Украины
Пентагон: новый пакет помощи ВСУ нацелен на самые насущные потребности
24 апреля 2024, 01:56

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Новый пакет военной помощи Украине покроет «самые насущные потребности» Киева. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге, передает РИА Новости.
«Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины», — подчеркнул он.
Он добавил, что поставки не буду анонсированы, до тех пор, пока их не одобрит Сенат и не подпишет президент Соединенных Штатов Джо Байден. Но уже можно выдвинуть предположение, что в пакет войдут средства ПВО и боеприпасы.

Во вторник, 23 апреля, Сенат США на процедурном голосовании принял пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву.

Объем пакета составляет 95 млрд долларов, среди которых 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также финансы на оказание гумпомощи мирным гражданам в зонах конфликта.

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#президент
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#новости
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Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России
«Арменпресс»: секретарь СБ Армении не примет участия во встрече в Петербурге
24 апреля 2024, 00:15

Фото: istock / alexis84

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не будет участвовать в Международной встрече высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности. Об этом проинформировало издание Armenpress, ссылаясь на пресс-службу аппарата СБ республики.
В агентстве не стали уточнять, почему Ереван отказался от отправки своей делегации на встречу.

Мероприятие состоится 24-25 апреля в Санкт-Петербурге. Отмечается, что встреча высоких представителей по безопасности пройдет в России в 12-й раз.

23 апреля сообщалось, что российские миротворцы, находившиеся в Нагорном Карабахе, явились во временные пункты дислокации в армянских городах Горис и Сисиан для проведения работ по закрытию этих баз.

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#встреча
#россия
#армения
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США пообещали ввести санкции против российской энергетики
Пайетт: США продолжат вводить санкции против энергосектора РФ
23 апреля 2024, 23:29

Фото: istock / donfiore

Американское правительство продолжит вводить санкции в отношении энергетического сектора России и связанной с ним инфраструктуры. Об этом заявил замминистра энергетики США Джеффри Пайетт на конференции по энергетической безопасности на площадке Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, передает РИА Новости.
Пайетт заверил, что Штаты «продолжат закручивать гайки» с помощью санкций в отношении компаний, которые задействованы в развитии важных проектов в сфере энергетики и связанной с ними инфраструктуры.

Он также заявил, что в санкционный перечень планируют добавить завод по переработке СПГ в Усть-Луге и «Якутский газ» и проект «Восток Ойл».

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается включить в 14-й пакет санкций против Российской Федерации запрет на поставки сжиженного природного газа.

До этого канцлер Германии Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#санкции
#газ
#завод
#проект
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«Покорные слуги Брюсселя»: фон дер Ляйен стала жертвой насмешек в Венгрии
В Будапеште появился ироничный плакат с главой ЕК фон дер Ляйен и оппозицией
23 апреля 2024, 22:48

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Ироничный плакат с главой ЕК фон дер Ляйен и оппозицией «украсил» Будапешт, пишет РИА Новости.
По данным агентства, на плакате под названием «покорные слуги Брюсселя» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен изобразили «хозяйкой» венгерской оппозиции.

На полотне глава Еврокомиссии находится в обществе экс-премьера Венгрии, его жены, мэра Будапешта и юриста Петера Мадьяра. Все они держат в руках таблички со словами «война», «гендер» и «миграция».

Ранее в Венгрии сообщили, что страна выступит против выделения двух миллиардов евро ЕС за поставки оружия Украине. Для этого Киев должен дать гарантии, что венгерские компании не станут «международных спонсоров войны».

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#венгрия
#ес
#еврокомиссия
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Россию назвали большой проблемой, мешающей Европе выстраивать диалог с Китаем
Кварнстрем: для отношений Китая с ЕС Россия стала большой проблемой
23 апреля 2024, 21:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Взаимодействию Китая и Запада мешает активная помощь в адрес России.
Такое мнение высказал управляющий директор азиатского департамента в Европейской службе внешних связей Никлас Кварнстрем, пишет Bloomberg.

По его словам, помощь Китая России стала «большой проблемой». Он отметил, что Брюссель должен постоять за себя как геополитический игрок «для собственной безопасности в условиях экономического дисбаланса».

Также на КНР по поводу поддержки РФ оказывают давление и Штаты. По информации The Financial Times, госсекретарь Энтони Блинкен в ближайшее время даст Пекину ясное предупреждение «о последствиях таких действий».

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#россия
#ес
#китай
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В Госдепе утверждают, что не хотят возобновлять ядерные испытания
Госдеп: США не видят необходимости в проведении ядерных испытаний
23 апреля 2024, 20:38

Фото: istockphoto/Tanaonte

США не заинтересованы в проведении ядерных испытаний и считают их ненужными. Об этом 23 апреля заявила помощник госсекретаря Мэллори Стюарт в интервью ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association).
Она подчеркнула, что у США нет желания или готовности проводить такие испытания, так как они считают их излишними. Стюарт также отметила, что правительство США не будет поддерживать такую инициативу, поскольку считает гонку ядерных вооружений крайне опасной и нежелательной.

В марте 2023 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил тревогу по поводу ситуации с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), отметив, что действия США, которые подписали этот договор, но не ратифицировали его, вызывают увеличивающееся беспокойство.

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#кндр
#ракеты
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Президент Ирана пригрозил ничего не оставить от Израиля в случае атаки
Раиси усомнился, что от Израиля что-то останется в случае нападения на Иран
23 апреля 2024, 19:56

Фото: iStock/ivanmollov

Президент Исламской республики Эбрахим Раиси предупредил, что в случае атаки со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Иран, ответный удар может привести к разрушительным последствиям для израильского государства. Эту позицию он выразил во время своего визита в Пакистан, передает ТАСС.
«Если Израиль допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия и неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима», — отметил Раиси.
Ночью 14 апреля Иран выпустил 185 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 150 ракет в сторону Израиля в ответ на предполагаемый удар по дипломатическому представительству республики в Дамаске, который приписывают еврейскому государству. Раиси связал эту атаку на Израиль с правом страны на самооборону.

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Прозоров рассказал о взысканиях в СБУ из-за неудачного покушения на него
23 апреля 2024, 19:51

Фото: istockphoto/aerogondo

В Службе безопасности Украины (СБУ) идёт серьёзный «разбор полётов» и сыплются взыскания из-за неудавшегося покушения. Об этом рассказал тот, на кого покушались, — бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, ссылаясь на свои источники, что в Киеве сейчас вместо ожидаемых наград и поощрений его бывшие коллеги получают судебные взыскания и выговоры. Прозоров подчеркнул, что провальное покушение на него — дело рук не военной разведки, а именно его бывших коллег из СБУ. Он также добавил, что уже поправляется после лёгких ранений руки и ноги и уже вернулся к работе.

Покушение на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова произошло в Москве 12 апреля. Радиоуправляемое безоболчное взрывное устройство сработало под его машиной, когда он включил зажигание. В результате Прозоров получил лишь лёгкие ранения.

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#дело
#сбу
#покушение
#москва
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В НАТО раскрыли планы по размещению ядерного оружия в Польше
Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Польше
23 апреля 2024, 18:58

Фото: сайт НАТО

НАТО не ищет конфликта с Россией, но будет стоять на страже безопасности государств-членов альянса. С таким заявлением выступил генсек организации Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Польше.
Он также призвал союзников брать пример в Великобритании, которая прежде сообщила, что намерена тратить на оборону к 2030 году 2,5% ВВП.

Комментируя слова президента Польши о возможном размещении ядерного оружия в стране, генсек НАТО заявил, что таких планов в настоящее время нет.

Прежде сообщалось, что польские власти готовы разместить на территории страны ядерное оружие.

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#польша
#нато
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