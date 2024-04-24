Эрдоган назвал Нетаньяху Гитлером

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Гитлером нашего времени». Об этом сообщает РИА Новости.
«Нам надо знать, что Гитлер нынешнего времени, Нетаньяху, и его сообщники не смогут избежать ответственности. Как бы далеко он ни бежал, мы последуем за ним», — заявил турецкий лидер.Сравнение с главой нацистской Германии Эрдоган объяснил геноцидом, по его оценке, палестинского населения Газы и попытками его уничтожения со стороны Израиля.
Помимо этого, турецкий глава указал на «нападения Израиля на представителей СМИ», которые работают в анклаве. Как утверждает Эрдоган, это серьезно беспокоит Турцию и является попытками Израиля «стереть следы массовых убийств и уничтожить доказательства геноцида» в Газе.
Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил ничего не оставить от Израиля в случае атаки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак