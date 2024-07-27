Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Анкара ждёт извинений от лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, который отказался выступать в турецком парламенте.
«Пусть господин Аббас не обижается, но ему необходимо извиниться, так как мы его пригласили, а он не приехал», — заявил турецкий лидер.Он добавил, что турецкая сторона ждала этого визита.
До этого близкая к турецкому правительству газета Türkiye сообщала, что парламент государства приглашал выступить Аббаса в одно время с выступлением израильского премьера Биньямина Нетаньяху в конгрессе Соединённых Штатов, однако палестинская сторона не ответила чётко на предложение.
Ранее сообщалось, что в Киеве готовят гуманитарный коридор через Турцию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Турции рассказали о коварном плане США против России
Стало известно, почему одна из стран НАТО хочет вступить в БРИКС
Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве доставили из Турции в Россию
Алина Юрчак