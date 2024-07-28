Эрдоган ударил по лицу ребенка и попал на видео

Фото: Сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ударил по лицу ребенка, который не поцеловал ему руку при встрече. Видео публикует Телеграм-канал Readovka.
На записи видно, как турецкий президент стоит на сцене, и к нему поочерёдно подходят дети. Один из них не стал целовать руку лидеру страны, как это принято в Турции, поэтому «султан» Эрдоган слегка ударил его по лицу. В итоге маленький турок всё же выполнил требовавшийся от него жест.
Вслед за ним подошел мальчик постарше и обнял президента. Эрдоган отпустил мальчиков и даже дал им карманные деньги.
Ранее Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины, который отказался выступать в турецком парламенте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вслед за ним подошел мальчик постарше и обнял президента. Эрдоган отпустил мальчиков и даже дал им карманные деньги.
Ранее Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины, который отказался выступать в турецком парламенте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак