Эрдоган в разговоре с Путиным выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в ходе разговора они обсудили террористические атаки в Дагестанском регионе РФ. Президент Турции выразил соболезнования в связи с терактами, а также заявил, что Анкара стремится к прекращению всех конфликтов в регионе.
Напомним, 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан. Они обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Количество жертв увеличилось до 21 человека. Ранее сообщалось о гибели сержанта полиции Наримана Насруллаева, ему было 24 года.
В МИД России заявили, что определены все формулировки соглашения с Ираном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан. Они обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Количество жертв увеличилось до 21 человека. Ранее сообщалось о гибели сержанта полиции Наримана Насруллаева, ему было 24 года.
В МИД России заявили, что определены все формулировки соглашения с Ираном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова