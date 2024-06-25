Застрелили священника на глазах у жены: Родные убитого раскрыли детали теракта

С 68-летнего американца Керри Макса Кука сняли все обвинения в преступлении, совершенном в 1977 году. Гражданина США обвиняли в изнасиловании и убийстве своей соседки. Оказалось, что некоторые показания свидетелей были ложными. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на документы Техасского апелляционного суда по уголовным делам.