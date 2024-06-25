Застрелили священника на глазах у жены: Родные убитого раскрыли детали теракта

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Преступники, устроившие теракт накануне в Дербенте, расправились с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте 66-летним Николай Котельниковым. Отца Николая знали в Дербенте и во всём Дагестане.
Что известно об убитом священникеНастоятель пользовался уважением у коллег и прихожан. К настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте 66-летненему протоиерею Николаю Котельникову за добрым словом и советом обращались и русские, и дагестанцы, которые исповедовали ислам. В качестве благодарности они оставляли в храме пожертвования.
Отец Николай еще в советские времена переехал в Дагестан из Ставрополя, воспитывал дочерей и заботился о внуках. Отметим, что все дочери замужем за священниками.
Батюшка принимал участие в миссии по привозу Благодатного огня из Иерусалима и 19 лет в город доставляли искру Божию, знак благодати дивного Христова Воскрешения. Также немолодой священник был ответственен за миссию преподавания в воскресной школе, где он обучал детей и взрослых Закону Божию.
По его образу был создан памятник братству трех религий, установленный на пешеходной улице в Дербенте. В мемориале за одним столом пьют чай раввин, православный батюшка и мулла. У каждого в скульптурной группе существует прототип, и батюшку в центре изваяли с отца Николая.
У Николая осталась супруга, 3 дочери и 6 внуков. Террористы убили русского батюшку прямо на глазах у жены. О новых подробностях атаки в Дербенте стало известно «Царьграду».
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Атака в православный праздникВ день Святой Троицы, 23 июня, на два православных храма и синагогу в Махачкале и Дербенте напали террористы. С преступниками на улицах города боролись несколько часов.
Батюшка первый пал от рук террористов: негодяи ворвались в его дом, который находится на территории прихода. Вооружённым бандитам с газовым пистолетом в руках попытался помешать охранник храма Михаил, но сразу был застрелен. Нападение произошло на глазах жены погибшего — 69-летней Валентины Котельниковой. Женщина до сих пор пребывает в ужасе от увиденного.
Сообщалось, якобы отца Николая убили ножом, но супруга назвала иную версию событий.
«Заскочили, убили охрану, ворвались в дом, выстрелили в батюшку, подожгли дом, потом подожгли церковь. Вечерняя служба закончилась, прихожан не было. Отец Николай уже не служил, он был больным человеком, инсульт перенёс, еле ходил. Он встал им навстречу, когда они вбежали», — рассказала вдова священника.
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Она также отметила, что СМИ перепутали их Свято-Покровский храм со Свято-Устинским в Махачкале. Как утверждает женщина, в церкви находился другой священник.
«Это терроризм, это нелюди, они не имеют отношения к религии. Мы 46 лет здесь живем, мы их всех знаем. Отец Николай никому ничего никогда не делал, все его здесь уважали», — сказала Котельникова.В беседе с «Комсомольской правдой» дочь погибшего Антонина Котельникова заявила, что отец служил больше 40 лет и никогда не говорил о каких-либо угрозах в его сторону.
«У нас большое горе. <...> У всех один вопрос: почему они напали именно на него? Никто на него не может ответить, я тоже не знаю, почему так все произошло», — задалась вопросом женщина.Позже вспыли сведения, что целью террористов был именно Николай Котельников. Преступники координировали свое нападение в чате, где закрепили фото батюшки.
Помимо священнослужителя и охранника, в результате нападения террористов погибли 15 сотрудников правоохранительных органов. СК России по Республике Дагестан возбудил уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале.
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Алина Юрчак