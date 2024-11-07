Эрдоган заявил, кому выгодно прекратить конфликт на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: сайт Кремля)
В деэскалации конфликта между Россией и Украиной заинтересованы все страны, заявили в канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Политик встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Венгрии. Эрдоган участвует в саммите Европейского политического сообщества.
«Президент Эрдоган заявил, что в интересах всех стран положить конец напряженности в отношениях между Украиной и Россией, Израилем и Палестиной, Израилем и Ливаном на мирной основе с помощью дипломатии», - проинформировали в канцелярии.Ранее сообщалось, кому и из-за кого, возможно, придется вмешаться в конфликт на Украине. Информацию передало издание Newsweek.
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