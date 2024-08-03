Ермак потребовал отменить Нетребко в Евросоюзе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал запретить российской оперной певице Анне Нетребко выступать в Евросоюзе. Об этом политик написал в Telegram-канале.
Как считает Ермак, артистке нужно запретить «продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад». Таким образом он прокомментировал сведенья о том, что Нетребко в начале 2025 года будет выступать на сцене Римской оперы в новой постановке «Тоски» Джакомо Пуччини.
По какой причине высокопоставленный чиновник во время военного положения обратил внимание на итальянскую оперу — неизвестно. Ранее стало известно, что Нетребко выступит в США впервые с 2019 года.
До этого сообщалось, что тяжелобольная Селин Дион впервые с 2022 года выступила на публике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По какой причине высокопоставленный чиновник во время военного положения обратил внимание на итальянскую оперу — неизвестно. Ранее стало известно, что Нетребко выступит в США впервые с 2019 года.
До этого сообщалось, что тяжелобольная Селин Дион впервые с 2022 года выступила на публике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак