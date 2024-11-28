ЕС и Украина подписали меморандум о первой части кредита за счет активов РФ

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Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис написал в социальной сети X, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму €18,1 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов.
По словам Домбровскиса, речь идет о части инициативы стран «Большой семерки» по поддержке Киева с использованием доходов от замороженных активов России.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники по «Большой семерке» завершают процесс выделения украинской стороне средств за счет замороженных российских активов.
Ранее сообщалось, что Франция в скором времени отправит Украине оружие, финансируемое из российских активов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники по «Большой семерке» завершают процесс выделения украинской стороне средств за счет замороженных российских активов.
Ранее сообщалось, что Франция в скором времени отправит Украине оружие, финансируемое из российских активов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова