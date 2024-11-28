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ЕС и Украина подписали меморандум о первой части кредита за счет активов РФ

ЕС и Украина подписали меморандум о кредите на €18,1 млрд за счет активов России
Фото: iStock/artJazz

Фото: iStock/artJazz

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис написал в социальной сети X, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму €18,1 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов.
По словам Домбровскиса, речь идет о части инициативы стран «Большой семерки» по поддержке Киева с использованием доходов от замороженных активов России.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники по «Большой семерке» завершают процесс выделения украинской стороне средств за счет замороженных российских активов.



Ранее сообщалось, что Франция в скором времени отправит Украине оружие, финансируемое из российских активов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Доцент Чирков назвал главных пострадавших от антироссийских санкций
Доцент Чирков заявил о негативных последствиях для Европы от санкций
28 ноября 2024, 18:50

Фото: iStock/designer491

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что основными пострадавшими от антироссийских санкций стали, в первую очередь, европейские страны.
«В результате применения санкций главные пострадавшие — это европейские страны, многие из которых уже балансируют на грани рецессии, включая лидера европейской экономики — Германию. Российская экономика же демонстрирует очень серьёзные темпы экономического роста. Мы — одни из лидеров в мире среди крупных стран по темпам экономического роста», — высказался в беседе с «Известиями» Чирков.

По его мнению, в новом пакете антироссийских санкций, если таковой примут, не будет ничего нового и неожиданного.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может предложить новый пакет санкций против России в январе 2025 года.

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#санкции
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#евросоюз
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#политика
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Путин отреагировал на желание российской семьи назвать детей в честь «Орешника»
Путин не стал комментировать желание семьи в РФ назвать детей в честь «Орешника»
28 ноября 2024, 18:24

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не стал комментировать желание российской семьи из Набережных Челнов назвать ребенка в честь нового комплекса «Орешник». Глава государства лишь подчеркнул, что это дело семейное и призвал родителей обсудить этот вопрос с бабушкой и дедушкой малыша.
«Что касается выбора имени для ребенка, это чисто семейный вопрос. Да даже комментировать не буду. Желаю им всего самого доброго, счастья и здоровья», — привела пресс-служба Кремля слова российского лидера.
Россия применила ракету «Орешник» в четверг, 21 ноября, в ответ на удары со стороны Украины по Курской и Брянской областям. Тогда Путин отметил, что «ответ всегда будет».

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#мир
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#новости
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В Грузии оценили возможность переговоров с ЕС о членстве
Кобахидзе: Грузия замораживает переговоры с ЕС о членстве до конца 2028 года
28 ноября 2024, 18:06

Фото: istockphoto/uskarp

Грузия замораживает переговоры с Евросоюзом на тему членства до конца 2028 года, заявил в рамках брифинга кандидат в премьер-министры республики Ираклий Кобахидзе.
«Сегодня мы приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС (о членстве — прим. ред.) и так же до конца 2028 отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны ЕС», — сказал политик.

Перед этим Кобахидзе раскрыл будущую политику Грузии в отношениях с Россией. Он подчеркнул, что грузинская сторона будет соблюдать «красные линии» и проводить прагматичную политику в грузино-российских отношениях.

Кроме того, Кобахидзе ранее говорил об отказе Грузии восстанавливать дипотношения с РФ.

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#мир
#грузия
#евросоюз
#ес
#переговоры
#новости
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Путин извинился перед Меркель за инцидент с лабрадором в Астане
Путин заявил, что не пугал специально Меркель своим лабрадором Конни
28 ноября 2024, 17:45

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин опроверг утверждение бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что он якобы намеренно «устрашал» её своим лабрадором по кличке Кони, приводит его слова ТАСС.
«И я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора», – сказал президент.

Напомним, инцидент произошел в 2007 году в Сочи во время визита Меркель в Россию. Во время переговоров между российским и немецким лидерами в кабинет вошел лабрадор Путина по кличке Конни.

«Я пыталась не обращать внимания на собаку, хотя она была довольно близко», — говорила Меркель.
Ранее сообщалось, что 27 ноября по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Владимир Путин прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду прошли переговоры на высшем уровне.

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«В течение дня»: Путин ответил на вопрос об ударах по центрам решений на Украине
Путин не исключил удара России по центрам принятия решений в Киеве 28 ноября
28 ноября 2024, 17:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На пресс-конференции саммита ОДКБ в Астане президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине, вспомнил шутку о прогнозе погоды и ответил, что «сегодня в течение дня возможно всё».
Он также подчеркнул, что использование нескольких баллистических ракет «Орешник» можно сравнить с ядерным ударом, однако к экологическим последствиям такие действия не приведут.

Путин добавил, что Россия применит все доступные средства поражения, если Украине будет передано ядерное оружие, так как это нарушает существующие договоренности. В то же время он отметил, что превращение Украины в ядерную державу в настоящее время практически невозможно, так как там «всё утрачено».

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#россия
#оружие
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#ядерное оружие
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Президент Путин рассказал о диалоге с Шольцем
Путин: Шольц первым прервал молчание
28 ноября 2024, 17:16

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц был первым лидером, прервавшим молчание, рассказал журналистам российский президент Владимир Путин в рамках рабочего визита в Казахстан.
«Да, конечно, канцлер ФРГ, господин Шольц, был первым, который это молчание прервал. Но ничего неожиданного здесь тоже не было, мы сигналы о желании канцлера переговорить по телефону получали достаточно давно», — сказал глава государства.
Путин прибыл в Казахстан накануне, 27 ноября. Как прокомментировали в Кремле, лидеры стран обсудят двустороннее сотрудничество государств. В четверг, 28 ноября, президент России участвует в сессии ОДКБ.

Ранее сообщалось, что предложили Путину в шутку в Белоруссии.

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#россия
#фрг
#владимир путин
#олаф шольц
#переговоры
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Экс-замгенпрокурора ГДР Бауэр обвинил Запад в провокациях России
28 ноября 2024, 15:49

Фото: iStock/Ruma Aktar

Бывший заместитель генпрокурора ГДР Ханс Бауэр завил, что Запад провоцирует Россию для развязывания новой войны.
«Это делается для того, чтобы создать впечатление, что Россия — агрессор, что это она нападает на другие государства, а сами они якобы защищают мир и свободу во всём мире», — отметил в беседе с RT Бауэр.

А западные СМИ также раскритиковали последние действия американских властей по помощи Украине. Так, Defense News пишет, что такие шаги могут лишь ускорить крах украинского государства. Как передают argumenti.ru, по мнению издания, разрешение на удары ракетами ATACMS вглубь России и поставки противопехотных мин Киеву приведут лишь к большей эскалации, которая оставит Украину ослабленной, а США в худшем положении.

Ранее замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов заявил, что решение избранного президента США Дональда Трампа назначить армейского генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине не приведёт к мирному урегулированию конфликта.

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#сша
#россия
#конфликт
#украина
#ес
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Продукция с очень хорошим вкусом: вышел фильм о сотрудничестве России и Египта
LIFE doc снял фильм о сотрудничестве РФ и Египта
28 ноября 2024, 15:22

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Современные российско-египетские отношения охватывают множество сфер — от туризма до образовательных программ. Редакция LIFE doc представила фильм из цикла «Новый мир», посвященный дружбе между Россией и Египтом.
В этом документальном фильме исследуются исторические, культурные, экономические и личные связи между двумя странами в различные исторические эпохи. Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов отметил в беседе с изданием, что Египет является важным хабом для выхода на другие рынки Африки.

Он заявил, что в перспективе Россия рассматривает Египет как одно из своих торговых и экспортных направлений. По его словам, туда поставляется продукция химической промышленности, металлургия и машиностроение, но не только это. Солодов отметил, что российские продукты питания, которые продвигает российский экспортный центр, являются качественной продукцией с очень хорошим вкусом.

Египет, в свою очередь, экспортирует в Россию фрукты, специи и ковры ручной работы. В документальном фильме подчеркивается уверенность Российского экспортного центра в том, что к 2030 году объем внешнеэкономических сделок достигнет 1 миллиарда долларов.

Фильм акцентирует внимание на ключевых направлениях сотрудничества: от совместного строительства промышленной зоны в Суэцком канале до образовательных программ для египетских студентов в российских вузах. Например, правительство России выделило квоты на обучение 318 египетских студентов в учебном году 2024–2025.

Туризм также играет важную роль в этом партнерстве. В 2023 году более 1,5 миллиона российских туристов посетили Египет, что делает Россию одним из главных источников отдыхающих.

Россия активно участвует в археологических раскопках на египетской территории, что способствует культурному обмену и укреплению дружбы между странами. В Каире установлен бюст Пушкина, а в Александрии планируется открыть памятник Петру I. В России памятники египетским деятелям украшают университеты и общественные пространства.

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#продукция
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Лукашенко в шутку предложил России разместить «Орешник» в Белоруссии
28 ноября 2024, 15:16

Слева направо: Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Глава Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить на территории республики новую ракету «Орешник». Об этом он рассказал на полях сессии ОДКБ в Казахстане журналисту Павлу Зарубину. Отрывок опубликован в Telegram-канале.
«Я тут старшему брату пошутил: говорю, места [в Белоруссии] готовы для дислокации [«Орешника»]», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что «Орешник» может обеспечить безопасность Белоруссии.

«Естественно», — прокомментировал политик соответствующий вопрос.

Президент Белорусии заключил, что «Орешник» не является ядерным вооружением, но сопоставим с ним по мощи.

Россия ударила по Украине комплексом «Орешник» в ответ на удары со стороны ВСУ по Брянской и Курской областям иностранными дальнобойными ракетами.

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#мир
#россия
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#александр лукашенко
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