ЕС подготовит борцов с «дезинформацией» к парламентским выборам в Армении

02 сентября 2025, 10:53

Фото: iStock/Diy13

Евросоюз оплатит программу по подготовке наблюдателей и медиаактивистов в Армении, которые смогут противодействовать «дезинформации» избирателей и повышать «гражданское участие» в политических процессах. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные портала распределения грантов ЕС.





По данным издания, средства направят армянским организациям гражданского общества и СМИ с целью «просвещение избирателей, повышение осведомлённости местного населения и вовлечённости общин».



При этом к участию допускаются лишь «независимые медиадеятели» и НКО, действующие в соответствующей сфере. Они должны будут «обеспечить свободные и достоверные выборы», а также «бороться с языком вражды и дезинформацией в рамках выборов в Армении».



По словам политолога и общественного деятеля Микаэла Бадаляна, ЕС развернул масштабную программу, в рамках которой хочет максимально оторвать Армению от России.





«Евросоюз начинает активную подготовку к выборам в Армении. Недавно было объявлено, что Армении выделяется €270 млн на «поддержку демократии и свободных СМИ». Выделяются деньги и релокантам на различные антироссийские акции. Они безуспешны, но при более активной накачке будут набирать обороты», — пояснил Бадалян в разговоре с RT.