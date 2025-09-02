ЕС подготовит борцов с «дезинформацией» к парламентским выборам в Армении
Евросоюз оплатит программу по подготовке наблюдателей и медиаактивистов в Армении, которые смогут противодействовать «дезинформации» избирателей и повышать «гражданское участие» в политических процессах. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные портала распределения грантов ЕС.
По данным издания, средства направят армянским организациям гражданского общества и СМИ с целью «просвещение избирателей, повышение осведомлённости местного населения и вовлечённости общин».
При этом к участию допускаются лишь «независимые медиадеятели» и НКО, действующие в соответствующей сфере. Они должны будут «обеспечить свободные и достоверные выборы», а также «бороться с языком вражды и дезинформацией в рамках выборов в Армении».
По словам политолога и общественного деятеля Микаэла Бадаляна, ЕС развернул масштабную программу, в рамках которой хочет максимально оторвать Армению от России.
«Евросоюз начинает активную подготовку к выборам в Армении. Недавно было объявлено, что Армении выделяется €270 млн на «поддержку демократии и свободных СМИ». Выделяются деньги и релокантам на различные антироссийские акции. Они безуспешны, но при более активной накачке будут набирать обороты», — пояснил Бадалян в разговоре с RT.
Таким образом, власть Армении действует вразрез с национальными интересами и выполняет все приказы Брюсселя и Вашингтона, заключил эксперт.