Армянского консула задержали за передачу секретных данных любовнику из Азербайджана
В Армении сотрудницу МИД задержали по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства и государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе СК страны, передаёт РИА Новости.
Следователи получили информацию о возможном преступлении ещё 20 июня от Службы национальной безопасности Армении. По результатам проверки подозреваемая была арестована.
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за шпионаж и госизмену.
В ведомстве подтвердили арест сотрудницы.
Как сообщает телеканал «Краснодар», речь идёт об Ашхен Алексанян, которую задержали в Вене. Она передавала секретные данные своему любовнику, который является гражданином Азербайджана. После задержания женщина призналась, что получала деньги от Баку.
