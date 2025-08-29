Армянского консула задержали за передачу секретных данных любовнику из Азербайджана

29 августа 2025, 20:50

Сотрудницу МИД Армении арестовали за шпионаж в пользу Азербайджана

Фото: iStock/BrianAJackson

В Армении сотрудницу МИД задержали по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства и государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе СК страны, передаёт РИА Новости.