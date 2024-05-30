ЕС ввел заградительные пошлины на зерно из России и Белоруссии

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ЕС утвердил заградительные таможенные пошлины на зерно из России и Белоруссии с 1 июля. Об этом пишет РБК.
Сообщается, что совет ЕС утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое зерно из России и Белоруссии. Оно вступит в силу с 1 июля. Речь идет о повышении пошлин на зерновые, на масличные культуры, а также продукты их переработки.
В Евросоюзе отметили, что эти меры направлены на предотвращение «дестабилизации европейского зернового рынка» и остановку экспорта «незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины».
Ранее сообщалось, что власти США не исключают возможности дальнейшего усиления санкционного режима в отношении РФ, вплоть до введения полного эмбарго на продукцию РФ. Такое заявление сделал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. По его мнению, РФ полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В Евросоюзе отметили, что эти меры направлены на предотвращение «дестабилизации европейского зернового рынка» и остановку экспорта «незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины».
«Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной», — заявил глава МИД Бельгии.
Ранее сообщалось, что власти США не исключают возможности дальнейшего усиления санкционного режима в отношении РФ, вплоть до введения полного эмбарго на продукцию РФ. Такое заявление сделал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. По его мнению, РФ полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова