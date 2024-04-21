В Конгрессе произошел скандал во время голосования по Украине

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По данным Демократы и республиканцы устроили скандал, когда представитель демократов начал размахивать флагом во время голосования по мерам помощи Киеву, сообщает Fox News.
Как утверждается, под конец голосования представитель демократов начал размахивать украинским флагом. Это заставило республиканца Марка Молинаро, председательствовавшего на голосовании, обвинить демократов в нарушении протокола.
В свою очередь республиканка от Флориды Анна Паулина подошла к микрофону и сказала: «Уберите эти чертовы флаги». Журналисты резюмировали, что эти слова вызвали еще более бурную реакцию со стороны демократов.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.
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«Левая сторона прохода (места, где сидят демократы) взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что Молинаро сделал им замечание», – говорится в сюжете.
В свою очередь республиканка от Флориды Анна Паулина подошла к микрофону и сказала: «Уберите эти чертовы флаги». Журналисты резюмировали, что эти слова вызвали еще более бурную реакцию со стороны демократов.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.
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Александр Климов