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В Конгрессе произошел скандал во время голосования по Украине

Рсепубликанцы и демократы устроили скандал во время голосования в Конгрессе
21 апреля 2024, 01:59
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

По данным Демократы и республиканцы устроили скандал, когда представитель демократов начал размахивать флагом во время голосования по мерам помощи Киеву, сообщает Fox News.
Как утверждается, под конец голосования представитель демократов начал размахивать украинским флагом. Это заставило республиканца Марка Молинаро, председательствовавшего на голосовании, обвинить демократов в нарушении протокола.

«Левая сторона прохода (места, где сидят демократы) взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что Молинаро сделал им замечание», – говорится в сюжете.



В свою очередь республиканка от Флориды Анна Паулина подошла к микрофону и сказала: «Уберите эти чертовы флаги». Журналисты резюмировали, что эти слова вызвали еще более бурную реакцию со стороны демократов.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.

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#помощь
#законопроект
В США назначили дату голосования Сената по проекту помощи Украине
Шумер: Голосование по помощи Украине начнется 23 апреля в Сенате Конгресса США
21 апреля 2024, 02:19

Фото: iStock/IrisImages

Во вторник, 23 апреля, Сенат Конгресса США начнет голосование по одобренному Палатой представителей законопроекту о выделении средств союзникам, в том числе Украине, и аресте российских активов. Такое заявление сделал лидер демократического большинства сенатор Чак Шумер в социальной сети X.
«Сенат готов сделать необходимый шаг в отношении дополнительного финансирования на национальную безопасность… и един в соглашении закончить эту работу с первым голосованием во вторник», – назвал день начала голосования Шумер.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.

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#конгресс сша
#законопроект
#украина
#помощь
#голосование
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Ядерное оружие появится у Ирана в ближайшие недели, заявили в Германии
21 апреля 2024, 01:34

Фото: iStock/Gerasimov174

Иран может завершить свою программу создания ядерного оружия в течение нескольких недель, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на европейских экспертов.
По мнению директора Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Боннском университет Ульриха Шли, Тегеран приближается к возможности производства ядерного оружия. По его словам, для решения этого вопроса осталось несколько недель.

Шли подчеркнул, что ядерное оружие может понадобиться Ирану не для нападения, а для обеспечения собственной безопасности.

«В течение недели Иран может иметь достаточно урана для производства атомной бомбы», — подчеркнула эксперт по Ирану Сима Шайн, работающая в израильском Институте по изучению национальной безопасности.

До этого ВВС США тайно разместили ракеты, способные повредить и вывести из строя электронику иранских ядерных объектов. При этом подчеркивается, что эти ракеты не представляют угрозы для гражданского населения.

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#иран
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#ракета
#безопасность
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Раскрыты подробности голосования по пакету помощи Киеву
Более половины республиканцев отказались от поддержки нового пакета помощи Киеву
21 апреля 2024, 01:08

Фото: iStock/Sinenkiy

Более половины представителей республиканцев в Палате представителей США не поддержали новый пакет помощи для Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Палаты представителей.
В частности, за законопроект проголосовал 101 представитель партии, против – 112. В то же время инициативу поддержали 210 представителей демократов.

Ранее Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере около 61 миллиарда долларов. Законопроект поддержали 311 депутатов, против выступили 112 парламентариев. Законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.

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#киев
#джозеф байден
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В США планируют отправку дополнительных военных советников на Украину
Райдер: США планируют отправку военных советников в Киев
21 апреля 2024, 00:31

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Администрация США рассматривает возможность отправки дополнительной военно-консультативной миссии в посольство в Киеве. Об этом газете Politico сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер.
По его словам, американские власти рассматривают возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела военного сотрудничества посольства в украинской столице.

Райдер подчеркнул, что советники не будут выполнять военные миссии, но будут консультировать украинское правительство и вооруженные силы.

Ранее стало известно, что Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине. Кроме того, в Конгрессе США приняли законопроект о конфискации российских активов.

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Байден призвал Сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Украине
Байден призвал Сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Киеву
21 апреля 2024, 00:05

Фото: iStock/alfexe

Президент США Джо Байден призвал Сенат «быстро отправить на его стол» законопроект о помощи Украине, говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении американского лидера.
«Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет мне на стол, чтобы я мог подписать его и мы могли быстро отправить оружие и технику на Украину для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей», – заявил американский лидер.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.

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На Украине раскрыли меры «стимулирования» уклонистов
Глава Минюста Украины Малюська: Ряд услуг станут недоступны без военного билета
20 апреля 2024, 23:33

Фото: iStock/Olena_Z

Многие административные услуги в Украине больше не будут доступны без предъявления военного билета. Такое заявление сделал глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська, сообщает РБК.
По его словам, правительство создает стимулы для уклонистов.

«Государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех. И чтобы те, кто добровольно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хочет. Правила одинаковы для всех и мы обеспечиваем их выполнение», – заявил Малюська.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от военного конфликта. В то же время политик добавил, что доверие населения к ВСУ не утрачено.

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Нетаньяху поблагодарил США за предоставление военной помощи Израилю
«Пойдет на защиту цивилизации Запада»: Нетаньяху – о военной помощи США Израилю
20 апреля 2024, 23:24

Фото: iStock/butenkow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил членов Конгресса США за принятие законопроекта, предусматривающего военную помощь Израилю, передает информационное агентство ТАСС.
По словам премьер-министра, эти средства будут использованы для защиты всей западной цивилизации. Нетаньяху подчеркнул, что законопроект о помощи демонстрирует сильную двухпартийную поддержку Израиля и защищает цивилизацию Запада.

«Спасибо, друзья, спасибо, Америка!», – заявил он.

17 апреля Палата представителей Конгресса США представила три отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю и странам Азии. Законопроекты будут вынесены на голосование 20 апреля. Конгресс предложил выделить Киеву 61 миллиард долларов на военную помощь и дополнительные поставки ракет ATACMS.

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#помощь
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Медведев пожелал США начала гражданской войны
Медведев: Желаю США гражданской войны
20 апреля 2024, 23:15

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал Соединенным Штатам Америке погружения в гражданскую войну. Об этом он заявил на своем Telegram-канале.
Таким образом Медведев прокомментировал одобрение Палатой представителей Конгресса США резолюции в поддержку Украины. По его словам, никто не сомневался, что Вашингтон «одобрит «помощь» банде неонацистов».

Медведев заявил, что члены Конгресса США выступают «за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны». Он добавил, что таким образом Соединенные Штаты увеличивают число жертв вооруженного конфликта.

По его словам, решение Палаты представителей Конгресса США является русофобским. Медведев призвал Соединенные Штаты как можно скорее вступить в новую гражданскую войну. Он выразил надежду, что война в США будет принципиально отличаться от гражданской войны XIX века и «будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия».

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий дополнительную помощь Украине в размере около 61 миллиарда долларов. Законопроект поддержали 311 членов Конгресса, против выступили 112 членов. Законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.

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#самолёты
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Грузинские митингующие заблокировали площадь Свободы в Тбилиси
20 апреля 2024, 23:07

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Митингующие, выступающие против закона об иностранных агентах, заблокировали площадь Свободы в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за действий протестующих ограничено движение автотранспорта. Водители громко сигналят и выражают свое недовольство. На место происшествия была направлена бригада патрульной полиции.

Вечером того же дня женщины организовали митинг против закон об иностранных агентах. Они собрались на площади Республики и прошли по улице Руставели к зданию парламента.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти Грузии не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. По словам премьер-министра, американские и европейские политики, критиковавшие закон, не высказали ни одного аргумента против его принятия.

Позже председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что власти отменят или изменят закон об иностранных агентах после того, как страна получит предложение о вступлении в Евросоюз.

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#евросоюз
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