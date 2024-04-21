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Во вторник, 23 апреля, Сенат Конгресса США начнет голосование по одобренному Палатой представителей законопроекту о выделении средств союзникам, в том числе Украине, и аресте российских активов. Такое заявление сделал лидер демократического большинства сенатор Чак Шумер в социальной сети X.
«Сенат готов сделать необходимый шаг в отношении дополнительного финансирования на национальную безопасность… и един в соглашении закончить эту работу с первым голосованием во вторник», – назвал день начала голосования Шумер.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.
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Александр Климов