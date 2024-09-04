Еще одна страна захотела вступить в БРИКС

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Боливия выразила серьезную заинтересованность в присоединении к объединению БРИКС. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Боливии Селинда Соса.
«У Боливии большой интерес и мотивация, чтобы быть частью БРИКС», — отметила Соса в интервью РИА Новости.Она подчеркнула, что Боливия надеется на поддержку в этом вопросе, видя в БРИКС важную экономическую альтернативу для страны.
Боливия активно стремится к интеграции в международные экономические альянсы, и членство в БРИКС, по мнению министра, могло бы значительно укрепить позиции страны на мировой арене.
Ранее сообщалось, что вступление Турции в БРИКС позволит ей усилить экономическое развитие и получить больший рынок для сбыта своих товаров. Об этом заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Плюс ко всему страну может привлекать и то, что БРИКС уже стал серьезной структурой, альтернативной западному блоку стран, считает эксперт.
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