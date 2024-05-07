«Еще жестче»: В Германии высказались о ядерных учениях в России

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Объявленные Россией учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия является предостережением для западных союзников Украины. Такое мнение озвучил корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц.
«Потому что, вероятно, предстоит российское наступление. И хочется показать Западу, если вы отреагируете еще жестче, например, войсками (отправкой на Украину. — ред.), как предложил президент Франции, то тогда мы можем использовать тактическое ядерное оружие. Это сейчас будет отрабатываться. Это надо показать Западу», — заявил журналист.До этого европейские политики резко высказались о конфликте на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину в случае прорыва линии фронта российскими войсками и если от Киева поступит соответствующая просьба.
В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов украинских войск по территории России британским оружием.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин исключил радиационное поражение экологии от учения РФ с ТЯО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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