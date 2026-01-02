«Это национальная традиция»: В Госдуме отреагировали на воскрешение главы РДК*
Депутат Милонов высказался об инсценировке смерти с участием Дениса Капустина**
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал украинские власти и спецслужбы известными обманщиками. Так он прокомментировал сообщения об инсценировке смерти командира «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина**.
В беседе с «NEWS.ru» Милонов заявил, что скоро командир РДК* реально умрёт.
«Украинцы — известные инсценировщики и обманщики. У них это национальная традиция», — пояснил депутат.Парламентарий добавил, что скорая смерть, по его мнению, ждёт и главу разведки Украины Кирилла Буданова, который, согласно заявлению Милонова, участвовал в этой инсценировке. Политик считает, что, играя со смертью, украинцы не понимают, что при реальной гибели они не будут такими отважными и бравыми.
Накануне в России главаря РДК* Дениса Капустина** переобъявили в розыск по уголовной статье.