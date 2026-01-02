Премьер-министр Польши в новогоднем обращении пообещал устроить быстрое «завоевание Балтики»
Туск в новогоднем обращении пообещал усилить армию и завоевать Балтику в 2026 году
Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с новогодним обращением, в котором пообещал устроить «завоевание Балтики». Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что послание транслировалось утром 1 января. Туск заявил о намерении в наступившем 2026 году потратить значительные средства на оборонную инфраструктуру и ускорить создание «самой сильной» армии в Европе.
«Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей, польской Балтики», — сказал премьер-министр Польши.Согласно материалу, руководство страны собирается увеличить численность вооруженных сил с нынешних 200 тысяч до 300 тысяч человек.
