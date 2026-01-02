В России главаря РДК* Капустина** переобъявили в розыск по уголовной статье

02 января 2026, 03:15

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Основателя и командира «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина** вновь объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бау розыска МВД РФ.





Согласно материалу, ранее поступала информация о ликвидации Капустина** в Запорожской области, однако главное управление разведки министерства обороны Украины официально опровергло эти сведения. Отмечалось, что мужчина жив и продолжает свою деятельность.





Тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена Новака и его жены Анны перевезли в Петербург

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Установочные данные: пол: мужской, национальность: русский, дата рождения: 6.3.1984, место рождения: РФ, город Москва... Переобъявлен», — говорится в карточке разыскиваемого.