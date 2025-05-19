«Это страшный мужик»: что Макрон говорит о своей жене Брижит после громкого скандала со сменой пола*? Всплыли новые доказательства

Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/ Ирина Калашникова)
Вокруг семейства Макронов продолжают ходить слухи. Напомним, недавно американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс выпустила расследование, в котором утверждает, что будущего президента Франции соблазняла не учительница, а, скорее всего, учитель*. Подробности — в материале «Радио 1».
Сенсационное расследование о жене МакронаПо словам Оуэнс, Брижит могла пройти хирургическую операцию по смене пола*, и возможно, даже несколько таких операций, чтобы стать той женщиной, которая сейчас радует французских избирателей на публичных мероприятиях. Журналистка утверждает, что обнаружила связи между Бриджит и одним из самых известных хирургов Франции, специализирующимся на трансгендерных операциях*. По её данным, именно этот хирург работал с Бриджит в одной из парижских клиник.
Согласно официальной версии, Брижит — утонченная француженка и учительница литературы, которая нашла счастье с Эммануэлем. Их роман начался, когда он был еще подростком. Однако в этой истории есть множество странностей, включая значительную разницу в возрасте между супругами — более 20 лет. Когда они впервые встретились, Эммануэль только начал учёбу в первом классе. Но это уже не кажется таким удивительным на фоне других возможных тайн их отношений.
Кэндис Оуэнс утверждает, что романтизация отношений Эммануэля и Брижит Макрон, а также тщательно спланированная PR-кампания, стали частью более широкой стратегии по созданию идеального имиджа супругов. Она считает, что Мишель Мими Маршан, известная во Франции как «мама в мире знаменитостей», сыграла ключевую роль в формировании и «продаже» их истории широкой публике.
Согласно Оуэнс, пресса должна была представлять Брижит как учительницу, в которую влюблены все мальчики школы, однако именно Эммануэль смог завоевать её сердце. В рамках PR-кампании, стартовавшей в 2016 году, сначала сообщалось о разнице в возрасте всего в 17 лет, а затем утверждалось, что Бриджит 36 лет, а не 39. Цифры менялись в зависимости от интересов пиарщиков.
Угрозы адвокатов и преследование журналистовМими контролировала информацию и фотографии, которые могли публиковать СМИ. В предыдущей части расследования Оуэнс представила письмо с угрозами от адвокатов Макронов. При этом юристы не опровергли утверждения о трансгендерности* Брижит, ограничившись обвинениями в клевете и упоминанием о якобы причастности семьи президента к смерти французской журналистки Изабеллы Феррейры, которая также проводила расследования о семье Макронов и погибла при невыясненных обстоятельствах.
«Я просто сказала, что с каждым журналистом, который пытается разобраться в этой истории, что-то происходит», — заключила тогда Оуэнс.
Брижит Макрон (Фото: РИА Новости/ Ирина Калашникова)
Отстутсвие фотографий Бриджит в молодостиПосле выхода первого эпизода, в котором Оуэнс затронула тему возможного изменения пола* Брижит, она продолжила свое расследование. Выяснилось, что в прессе почти нет опубликованных фотографий Брижит до 1993 года.
На тот момент супруге президента уже было за 40, и на всех снимках она почему-то прикрывает шею платком, воротником или шарфиком. Оуэнс намекает, что это может быть попыткой скрыть следы послеоперационных вмешательств. Журналистка запросила у агентства Мими Маршан дополнительные фотографии, но получила лишь две сомнительные: одна — с церковной службы, другая — из семейного круга.
Кроме того, бывший муж Брижит, Андре-Луи Озьер, был охарактеризован журналом Capital как «призрак Франции». По официальным данным, никто не знает, чем он занимался; ходят слухи о его работе в банковской сфере. В 2019 году дочь Тифен сообщила о смерти отца, однако на буклете была размещена странная фотография его в плавках на пляже. Необычно, но больше никаких снимков найти не удалось. Журналистка утверждает, что остальные фотографии были уничтожены.
Кроме того, на предполагаемом свадебном фото Брижит с Андре, как отметила журналист Наташа Рей, изображен не покойный муж первой леди, а его двоюродный брат. Это порождает вопросы: что именно пытается скрыть первая леди?
«Очевидно же, что это страшный мужик», «Она совсем не похожа на женщину», «Она подозрительно похожа на Макрона», — пишут комментаторы в сети.
Реакция Макрона на слухи о женеКэндис Оуэнс обратилась к Эммануэлю Макрону с просьбой ответить на 21 личный вопрос о его супруге Брижит, но он отказался. Журналистка также пыталась получить детские и юношеские фотографии Брижит из семейного архива, но и на этот запрос не последовало ответа.
Макрон официально опроверг слухи о трансгендерности* своей жены, назвав расследование «ложной информацией и сфабрикованными сценариями». Он выразил недовольство по поводу обсуждений на эту тему, отметив, что такие разговоры расстраивают его и затрагивают личную жизнь. Президент подчеркнул: «Худшее — это ложная информация, которой люди верят, и это портит вам жизнь».
Первая леди Франции — мужчина: журналистка из США обещает опубликовать доказательства
Макрон также призвал к усилению контроля в социальных сетях, отметив, что главной угрозой являются не экономические проблемы, а расследования в интернете. В это время французская журналистка Наташа Рей подала запрос на политическое убежище в России. По словам ее адвоката, она обратилась к депутату Петру Толстому, утверждая, что стала жертвой политического преследования из-за своего расследования о жизни Брижит. Кэндис Оуэнс также сообщала о полученных угрозах от Елисейского дворца, однако на данный момент не запрашивала политическое убежище.
Неопровержимых доказательств касательно трансгендерности* Брижит Макрон пока нет, и официальные власти Франции утверждают, что это всего лишь слухи и конспирология. Тем не менее, учитывая последние события и расследования, становится очевидно, что настоящая история первой леди Франции остается скрытой от общественности. В то время как миф о ней продолжает активно циркулировать.
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Анастасия Хохлова