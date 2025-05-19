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«Это страшный мужик»: что Макрон говорит о своей жене Брижит после громкого скандала со сменой пола*? Всплыли новые доказательства

Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/ Ирина Калашникова)

Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/ Ирина Калашникова)

​Вокруг семейства Макронов продолжают ходить слухи. Напомним, недавно американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс выпустила расследование, в котором утверждает, что будущего президента Франции соблазняла не учительница, а, скорее всего, учитель*. Подробности — в материале «Радио 1».

Сенсационное расследование о жене Макрона

По словам Оуэнс, Брижит могла пройти хирургическую операцию по смене пола*, и возможно, даже несколько таких операций, чтобы стать той женщиной, которая сейчас радует французских избирателей на публичных мероприятиях. Журналистка утверждает, что обнаружила связи между Бриджит и одним из самых известных хирургов Франции, специализирующимся на трансгендерных операциях*. По её данным, именно этот хирург работал с Бриджит в одной из парижских клиник.

Согласно официальной версии, Брижит — утонченная француженка и учительница литературы, которая нашла счастье с Эммануэлем. Их роман начался, когда он был еще подростком. Однако в этой истории есть множество странностей, включая значительную разницу в возрасте между супругами — более 20 лет. Когда они впервые встретились, Эммануэль только начал учёбу в первом классе. Но это уже не кажется таким удивительным на фоне других возможных тайн их отношений.

Кэндис Оуэнс утверждает, что романтизация отношений Эммануэля и Брижит Макрон, а также тщательно спланированная PR-кампания, стали частью более широкой стратегии по созданию идеального имиджа супругов. Она считает, что Мишель Мими Маршан, известная во Франции как «мама в мире знаменитостей», сыграла ключевую роль в формировании и «продаже» их истории широкой публике.

Согласно Оуэнс, пресса должна была представлять Брижит как учительницу, в которую влюблены все мальчики школы, однако именно Эммануэль смог завоевать её сердце. В рамках PR-кампании, стартовавшей в 2016 году, сначала сообщалось о разнице в возрасте всего в 17 лет, а затем утверждалось, что Бриджит 36 лет, а не 39. Цифры менялись в зависимости от интересов пиарщиков.

Угрозы адвокатов и преследование журналистов

Мими контролировала информацию и фотографии, которые могли публиковать СМИ. В предыдущей части расследования Оуэнс представила письмо с угрозами от адвокатов Макронов. При этом юристы не опровергли утверждения о трансгендерности* Брижит, ограничившись обвинениями в клевете и упоминанием о якобы причастности семьи президента к смерти французской журналистки Изабеллы Феррейры, которая также проводила расследования о семье Макронов и погибла при невыясненных обстоятельствах.

«Я просто сказала, что с каждым журналистом, который пытается разобраться в этой истории, что-то происходит», — заключила тогда Оуэнс.

Брижит Макрон (Фото: РИА Новости/ Ирина Калашникова)

Отстутсвие фотографий Бриджит в молодости

После выхода первого эпизода, в котором Оуэнс затронула тему возможного изменения пола* Брижит, она продолжила свое расследование. Выяснилось, что в прессе почти нет опубликованных фотографий Брижит до 1993 года.

На тот момент супруге президента уже было за 40, и на всех снимках она почему-то прикрывает шею платком, воротником или шарфиком. Оуэнс намекает, что это может быть попыткой скрыть следы послеоперационных вмешательств. Журналистка запросила у агентства Мими Маршан дополнительные фотографии, но получила лишь две сомнительные: одна — с церковной службы, другая — из семейного круга.

Кроме того, бывший муж Брижит, Андре-Луи Озьер, был охарактеризован журналом Capital как «призрак Франции». По официальным данным, никто не знает, чем он занимался; ходят слухи о его работе в банковской сфере. В 2019 году дочь Тифен сообщила о смерти отца, однако на буклете была размещена странная фотография его в плавках на пляже. Необычно, но больше никаких снимков найти не удалось. Журналистка утверждает, что остальные фотографии были уничтожены.

Кроме того, на предполагаемом свадебном фото Брижит с Андре, как отметила журналист Наташа Рей, изображен не покойный муж первой леди, а его двоюродный брат. Это порождает вопросы: что именно пытается скрыть первая леди?

«Очевидно же, что это страшный мужик», «Она совсем не похожа на женщину», «Она подозрительно похожа на Макрона», — пишут комментаторы в сети.

Реакция Макрона на слухи о жене

Кэндис Оуэнс обратилась к Эммануэлю Макрону с просьбой ответить на 21 личный вопрос о его супруге Брижит, но он отказался. Журналистка также пыталась получить детские и юношеские фотографии Брижит из семейного архива, но и на этот запрос не последовало ответа.

Макрон официально опроверг слухи о трансгендерности* своей жены, назвав расследование «ложной информацией и сфабрикованными сценариями». Он выразил недовольство по поводу обсуждений на эту тему, отметив, что такие разговоры расстраивают его и затрагивают личную жизнь. Президент подчеркнул: «Худшее — это ложная информация, которой люди верят, и это портит вам жизнь».

Первая леди Франции — мужчина: журналистка из США обещает опубликовать доказательства
Первая леди Франции — мужчина: журналистка из США обещает опубликовать доказательства

Макрон также призвал к усилению контроля в социальных сетях, отметив, что главной угрозой являются не экономические проблемы, а расследования в интернете. В это время французская журналистка Наташа Рей подала запрос на политическое убежище в России. По словам ее адвоката, она обратилась к депутату Петру Толстому, утверждая, что стала жертвой политического преследования из-за своего расследования о жизни Брижит. Кэндис Оуэнс также сообщала о полученных угрозах от Елисейского дворца, однако на данный момент не запрашивала политическое убежище.

Неопровержимых доказательств касательно трансгендерности* Брижит Макрон пока нет, и официальные власти Франции утверждают, что это всего лишь слухи и конспирология. Тем не менее, учитывая последние события и расследования, становится очевидно, что настоящая история первой леди Франции остается скрытой от общественности. В то время как миф о ней продолжает активно циркулировать.

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В подмосковном Минсельхозпроде дали советы по выбору спелой клубники
19 мая 2025, 12:06

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На прилавках розничных торговых сетей, ярмарках и рынках Подмосковья появилась свежая клубника, она же земляника садовая. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, как выбрать спелую ягоду.
«При покупке необходимо обратить внимание на цвет. Клубника должна быть однородного яркого красно-розового цвета, без помятостей или неровностей. Зелёные пятна или белый кончик плода – признак незрелости. Обрамляющие ягоду листья не должны быть сухими или жёлтыми. А упаковку лучше выбирать из картона, дерева или пластика», – посоветовали в министерстве.
Там также рекомендовали не покупать продукцию в местах незаконной торговли без соответствующей документации.

В подмосковном Минсельхозпроде добавили, что клубника богата витаминами C, A, Е, В, содержит калий, магний, железо и другие минералы.

Сейчас в регионе в ассортименте – ягоды, выращенные в южных регионах России, и импортная клубника. В Подмосковье первый урожай земляники садовой созреет летом.

Производством плодово-ягодных культур в Московской области занимаются более 20 организаций. Это, например, «Плодопитомник «Ягода-Малина» в Шаховской, «Коломенская ягода», «Русская ягода» в Луховицах и другие.

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Володин резко высказался о ЕС
Вячеслав Володин назвал ЕС тюрьмой народов из-за ограничений для евродепутатов
19 мая 2025, 11:44

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал характеристику Евросоюзу (ЕС), назвав его «тюрьмой народов» из-за ограничений для евродепутатов на контакты с некоторыми организациями. В частности, речь идет о ПА ОДКБ.
«Когда в тюрьму народов, в Евросоюз принимали, говорили об одном. Сейчас там абсолютно другая атмосфера, другие решения и политики, которые измельчав, сами боясь потерять свою власть, стали делать все для того, чтобы ограничить общение своих коллег, депутатов и стран-участников этой организации», — высказался председатель ГД.
Володин подчеркнул, что ЕС своими действиями подчеркивает собственную слабость, в то время как ПА ОДКБ открыта для диалога. Российский парламентарий поблагодарил своего сербского коллегу Милована Дрецуна за участие, несмотря на запреты.

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Россия ведет диалог о возобновлении полетов в другие страны
Глава Росавиации Ядров: многие страны готовы возобновить авиасообщение с РФ
19 мая 2025, 04:35

Фото: iStock/dongfang zhao

Авиационные власти ряда стран выразили готовность восстановить авиасообщение с Россией, переговоры по этому вопросу ведутся с Росавиацией. Об этом заявил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, сообщает ТАСС.
Ядров уточнил, что совместная работа с МИД, Минтрансом и Минэкономразвития направлена на поэтапное возобновление международных рейсов. Этим вопросом активно занимаются.

«Он его ​просто размажет»: Степашин раскрыл, почему Зеленскому невыгодна встреча с Путиным
«Он его ​просто размажет»: Степашин раскрыл, почему Зеленскому невыгодна встреча с Путиным
«Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», — подтвердил руководитель Росавиации.
Российские авиакомпании, конечно, требуют гарантий отсутствия санкционных ограничений и хорошего обслуживания воздушных судов.

В настоящее время прямые рейсы из России доступны в 38 стран, причем 17 из них обслуживаются как отечественными, так и иностранными авиакомпаниями.

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Трамп ответил на новость о диагностированном у Байдена раке простаты
Трамп опечален новостями о раке простаты у Байдена и желает ему выздоровления
19 мая 2025, 03:30

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с сообщениями о диагностированном у Джо Байдена агрессивном раке простаты и пожелал ему скорейшего выздоровления.
В своем посте в социальной сети Truth Social он, вместе с супругой Меланией Трамп, направил семье Байдена теплые пожелания, подчеркнув надежду на успешное лечение.

«Меланья и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл (Байден) и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», — написал американский лидер.
В пятницу (16 мая) у Байдена нашли метастазы в кости и диагностировали рак. Ранее сообщалось, что заболевание 82-летнего политика должно поддаться терапии, и есть надежда на успех в лечении.

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#рак
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«Увлеченно душат сами себя»: Пушков указал на самонадеянность Европы и ее планов по новым санкциям против РФ
Пушков: Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли и душить себя
19 мая 2025, 03:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Европейские страны продолжают совершать одни и те же ошибки, рассчитывая, что новые санкции смогут «задушить» Россию. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
По его мнению, политика Парижа, Лондона и Берлина основана не на анализе реальности, а на самонадеянности, игнорирующей итоги трёхлетнего противостояния.

Пушков напомнил, что в 2023 году министр финансов Франции Брюно Ле Мэр обещал поставить российскую экономику «на колени», но спустя два года результаты противоположны.

«Теперь глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро клянется, что с помощью новых разрушительных санкций удастся задушить российскую экономику», — указал на схожесть действий Пушков.
Он также отметил, что санкции ударили по самим инициаторам: экономики Франции и Великобритании, ранее входившие в топ-5 мировых рейтингов, теперь едва удерживаются в первой десятке.

«Они увлеченно душат сами себя, отказываясь от российского газа и нефти. (...) Европа полна решимости все время наступать на одни и те же грабли», — подвел итог политик.
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