«Нужен Трамп»: в Верховной Раде сделали неожиданное заявление о конфликте

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп откажется от поддержки Украины в пользу Израиля.
Это заявление депутат Рады сделал в интервью политологу Вадиму Карасеву. Шевченко подчеркнул, что Израилю выгоден республиканский кандидат, потому что Трамп обеспечит Тель-Авиву необходимую помощь от США. Однако, по мнению политика, такая поддержка Израиля приведет к тому, что Украина может быть «разменной монетой» в политических планах Вашингтона.
Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября, на которых демократическую партию представит вице-президент Камала Харрис, а республиканцев — бывший лидер США Дональд Трамп.
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«Трамп сосредоточит усилия на защите интересов Израиля в противостоянии с Ираном и остальным шиитским миром, но Украину он готов пренебречь ради этого», — отметил Шевченко.
Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября, на которых демократическую партию представит вице-президент Камала Харрис, а республиканцев — бывший лидер США Дональд Трамп.
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Елена Перлова