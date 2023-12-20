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Санкции Евросоюза против РФ не запрещают россиянам с частной лицензией пилотировать самолет на территории ЕС.
К такому выводу сегодня, 20 декабря, пришел суд ЕС.
Суд напомнил, что антироссийские санкции, которые были введены ранее, среди прочего наложили запрет зарегистрированным в России самолетам садиться на европейской территории. Отмечается, что данный запрет относится к экономическому или финансовому контролю над самолетом, но не к контролю, который осуществляет пилот во время управления воздушным судном.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет «безвозвратно испорчен», если Украина потерпит поражение, а конфликт в секторе Газа сохранится. Об этом Боррель написал в социальной сети X.
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«Ограничительные меры против России, в принципе, не запрещают российскому гражданину, имеющему частную лицензию, пилотировать самолет в Европейском союзе», —сказано в постановлении.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет «безвозвратно испорчен», если Украина потерпит поражение, а конфликт в секторе Газа сохранится. Об этом Боррель написал в социальной сети X.
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Мария Фирсова