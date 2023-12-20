Европейский суд признал право пилотов из РФ на управление самолетом в ЕС

«Леонида Брежнева лишили звания "Почетного гражданина Днепра". Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил», - написал Филатов в своем Telegram-канале.

Брежнев родился в городе Каменское Днепропетровской области. После войны он был первым секретарем Днепропетровского обкома Компартии.В сентябре текущего года власти Днепр сообщали, что не станут лишать Брежнева звания почётного гражданина города. Тогда соответствующая петиция не набрала нужное количество голосов. При этом петиция все-равно была рассмотрена. В ответе было написано, что звание Брежнева потеряло силу в 2017 году, когда появилось новое звание «Почетный гражданин города Днепра».Уточнялось, что старого звания можно лишить только при личном обращении человека. Таким образом, еще три месяца назад местные власти не нашли оснований для лишения Брежнева звания.А того старого звания можно лишить только после личного обращения гражданина или вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.