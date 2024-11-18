Евросоюз хочет направить политическую миссию в Грузию

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Европейский союз (ЕС) собирается направить в Грузию «политическую миссию», чтобы изучить ситуацию в стране после выборов, проинформировало ТАСС.
«Мы направим политическую миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось», — передал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Представитель Евросоюза отметил, что главы МИД ЕС выступили с договоренностью по направлению около 120 миллионов евро в рамках помощи грузинским властям. Данные средства должны будут пойти на поддержку гражданского общества.
Ранее сообщалось, что полиция Грузии возбудила уголовное дело после нападения на руководителя ЦИК Георгия Каландаришвили — его облили краской на заседании. По данным правоохранительных органов, на итоговом заседании Центризбиркома представитель партии «Единство — Национальное движение» Давид Киртадзе облил Каландаришвили жидкостью неизвестного происхождения.
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