Евросоюз намерен передать замороженные активы РФ Киеву

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Еврокомиссия подготовила проект документа, который предусматривает дальнейшее использование замороженных российских активов. Об этом пишет Bloomberg.
Члены ЕС предлагают реинвестировать денежные средства и перевести их в бюджет объединения. Инициаторы проекта подчеркивают, что в последующем финансы будут перенаправлены Украине.
По информации издания, речь идет о 15 млрд евро.
Еврокомиссия сделала предварительные расчеты в части того, когда замороженные активы могут быть обращены в пользу Украины. Предполагается, что финансы поступят в бюджет ЕС с 2024 по 2027 годы.
Прежде сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что о новом транше военной помощи Украине, страны-члены союза договориться не смогли.
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По информации издания, речь идет о 15 млрд евро.
Прежде сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что о новом транше военной помощи Украине, страны-члены союза договориться не смогли.
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Анастасия Крестьянова