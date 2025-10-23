Евросоюз запретил поставлять в Россию унитазы, раковины и биде
ЕС утвердил 19-й пакет антироссийских санкций, в который впервые вошли предметы сантехники — унитазы, биде, раковины и другие изделия. Документ опубликован в «Официальном журнале Евросоюза».
В постановлении указано, что «запрещается поставка в Россию биде, раковин, унитазов и прочих сантехнических приспособлений». При этом причины введения этих ограничений в тексте не уточняются.
Кроме сантехники, под запрет попали десятки других категорий товаров, включая пластиковые игрушки с моторчиками, декоративные растения и цветы.
Также в санкционный список ЕС внесены АвтоВАЗ и его глава Максим Соколов. Ограничения вступят в силу 24 октября. В пресс-службе автоконцерна заявили, что меры не окажут влияния на работу предприятия.
