Евросоюз запретил поставлять в Россию унитазы, раковины и биде

23 октября 2025, 16:39

Фото: iStock/SViktoria

ЕС утвердил 19-й пакет антироссийских санкций, в который впервые вошли предметы сантехники — унитазы, биде, раковины и другие изделия. Документ опубликован в «Официальном журнале Евросоюза».