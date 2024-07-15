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Стали известны неожиданные детали покушения на Трампа

CNN: полицейский увидел стрелка на крыше незадолго до покушения на Трампа
15 июля 2024, 10:00
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Полицейский увидел стрелка на крыше незадолго до покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом информирует CNN.
По данным материала, во время поисков подозрительного человека сотрудники полиции обнаружили, что стрелок находится на крыше. Один из офицеров поднял другого, чтобы залезть на крышу.

«Стрелок обернулся, увидел полицейского и направил на него оружие. Офицер отпустил край, чтобы укрыться и спасти свою жизнь. Затем стрелок начал огонь с крыши», — пишет издание.



Сообщается, что полицейские незадолго до происшествия получили сообщение о подозрительном человеке, однако в нем не было указано, что при нем может быть оружие.

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован.

Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трамп
Дети массово отравились в лагере в Крыму
В Крыму госпитализировали 26 детей после отравления в лагере
15 июля 2024, 10:19

Фото: iStock/maxim4e4ek

В детском лагере «Каламитский бриз» в Евпатории 26 детей госпитализировано после отравления. Об этом сообщается на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что по факту регистрации 10 июля случаев острой кишечной инфекции в детском лагере проводится эпидемиологическое расследование.

«На госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере Тувы отравились более 30 воспитанников. После закрытия смены 31 ребёнок в возрасте от 10 до 17 лет оказался в больнице. По факту произошедшего СК РФ и Министерство здравоохранения инициировали проверку.

25-летнюю девушку, у которой из-за травмы было оторвано более половины скальпа и обнажились кости черепа, спасли врачи Пушкинской клинической больницы имени проф. Розанова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Северной Осетии подросток открыл стрельбу по полицейским
Shot: в Северной Осетии юноша устроил перестрелку с полицией
15 июля 2024, 09:25

Фото: iStock/Prathaan

Восемнадцатилетнего молодого человека из Северной Осетии подозревают в нападении на полицейских. Об этом информирует Life со ссылкой на SHOT.
Уточняется, что инцидент произошел в селе Нижний Фиагдон Ардонского района. Сотрудники полиции приехали к дому юноши, так как предполагали, что внутри может храниться оружие, которое получено незаконным путем. Юноша должен был дать объяснения по ситуации, однако вместо этого он стал стрелять по полицейским.

После чего правоохранители также применили табельное оружие, сначала они несколько раз выстрелили воздух, после чего направили оружие на молодого человека.

В результате чего он получил травму живота. Юношу отправили в больницу. Из дома малолетнего преступника были изъяты охолощенный пистолет и патроны. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#подросток
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Берут кредит и выводят деньги: Стал известен новый способ мошенничества через телефон
«Известия»: мошенники звонят россиянам под видом коммунальных служб
15 июля 2024, 09:20

Фото: iStock/Diy13

Мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, злоумышленники представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Они предлагают проверку электросчетчиков или скидку на ЖКУ. После этого они выманивают код из SMS для доступа к «Госуслугам». Получив доступ в личный кабинет, мошенники берут кредит и выводят деньги.

Правоохранительные органы возбудили уже десятки уголовных дел. Ущерб пострадавших исчисляется миллионами.

Мошенники создали фейковый сайт Следственного комитета для обмана участников СВО. Аферисты оформляют страницы, используя стиль и логотип официальных площадок ведомства, где размещают ложную информацию от имени Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации или же провести махинации с чужими средствами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жку
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В доме стрелявшего в Трампа нашли подозрительное устройство
WP: в доме подозреваемого в стрельбе в Трампа нашли подозрительное устройство
15 июля 2024, 07:13

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

В доме подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа обнаружено второе «‎подозрительное устройство». Об этом информирует газета Washington Post.
«В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе «подозрительное устройство», — отмечается в материале.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что в доме и в автомобиле подозреваемого в покушении на Дональда Трампа были обнаружены материалы для изготовления взрывчатки.

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Удалось установить личность убитого стрелка — им оказался 20-летний белый мужчина по имени Томас Мэтью Крукс.

Первая леди США Джилл Байден поговорила по телефону с женой экс-президента США Дональда Трампа Меланией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#байден
#трамп
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Более 1300 человек погибли на водоёмах в России с начала лета
МЧС: 1314 человек, включая 215 детей погибли на водоёмах в России с начала лета
15 июля 2024, 07:02

Фото: iStock/TomasSkopal

На российских водоёмах с начала лета погибли 1314 человек, включая 215 детей. Об этом МЧС России сообщило в своём Telegram-канале, со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Куренкова.
Он заявил, что случаи гибели людей на воде растут как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних.

С начала лета спасти из воды удалось 358 человек, в числе которых 88 детей.

МЧС призывает не отставлять несовершеннолетних без присмотра у воды, надевать нарукавники или спасательный жилет на детей, а также объяснить им правила поведения в воде. Кроме того, важно сообщить ребёнку о том, что нельзя подавать ложные сигналы о спасении.

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#водоёмы
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#дети
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К тушению пожара под Новороссийском привлекут авиацию Минобороны и МЧС
Два Ка-32 Минобороны и Ил-76 МЧС привлекут к тушению пожара под Новороссийском
15 июля 2024, 02:38

Фото: iStock/DOF

Два вертолёта Ка-32 Минобороны РФ и Ил-76 МЧС РФ привлекут утром к тушению ландшафтного пожара под Новороссийском. Об этом сообщил оперштаб по Краснодарскому краю в своём Telegram-канале.
В минувшее воскресенье МЧС сообщило о пожаре в лесном массире около хутора Дюрсо. Затем из-за ветра огонь распространился на территорию базы отдыха «Голубая волна». После он охватил территории ещё трёх баз отдыха, откуда заблаговременно были эвакуированы посетители и персонал.

В оперштабе добавили, что с начала тушения пожара силами авиации было совершено 19 сбросов воды. Их осуществляли вертолёты Ка-32 и Ми-8.

В общей сложности в настоящее время в огнём борются свыше 250 человек, в числе которых специалисты МЧС, волонтёры, казаки и другие.

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#краснодарский край
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CBS: подозреваемый в покушении на Трампа состоял в клубе спортивной стрельбы
15 июля 2024, 02:11

Фото: iStock/robertprzybysz

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс чил членом клуба спортивной стрельбы. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Глава клуба Билл Селлито подтвердил в беседе с журналистами, что стрелок действительно посещал этот клуб. Однако иную информацию о нём директор не разгласил из-за продолжающегося расследования.

Ранее сотрудники ФБР на специальном брифинге заявили, что ищут данные о том, посещал ли подозреваемый тиры или стрелковые клубы, чтобы учиться обращаться с оружием и оттачивать стрельбу.

Покушение на Трампа было совершено в субботу во время его публичного выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. 20-летний Крукс прятался в 100 метрах от сцены на крыше здания. Он произвёл несколько выстрелов, попав политику в ухо. Стрелка ликвидировали.

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#покушение
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#сша
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Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в Рузе
15 июля 2024, 02:02

Фото: сайт Кремля

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу девушки, которая жарила сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Исполнение поручения поставили на контроль, указывается в сообщении.
«Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Ярославу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении следственного комитета.
До этого СУ СК РФ по Московской области возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма и вандализме в отношении девушки, которая на видео жарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия в городе Руза.

Ранее ведомство сообщало об уголовном деле в отношении иностранца, осквернившего памятник «Журавли» и Вечный огонь в подмосковном Видном. По информации следствия, в ночь на 29 мая 2024 года пьяный мужчина раскидал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем, а после сбежал.

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#вечный огонь
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Shabelle: заминированная машина взорвалась в Сомали у кафе, где смотрели матч ЧЕ
15 июля 2024, 01:43

Фото: iStock/trikolor

Заминированная машина взорвалась в столице Сомали городе Могадишо рядом с кафе, где посетители смотрели финальный матч чемпионата Европы по футболу, есть погибшие. Об этом сообщает телерадиокомпания Shabelle. По данным издания, взрыв привел к многочисленным жертвам.
«В результате разрушительного инцидента, потрясшего город Могадишо в Сомали, у популярного кафе взорвался заминированный автомобиль, что привело к многочисленным жертвам. Ужасное событие произошло в тот момент, когда посетители собрались посмотреть долгожданный футбольный матч Евро-2024 между Испанией и Англией», – указано в сообщении телерадиокомпании.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что автомобиль ранившего Трампа стрелка оказался заминирован. Согласно информации источника, автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Уточняется, что оружие, из которого стреляли в республиканца, было куплено законно отцом ликвидированного подозреваемого 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. Позже взрывчатку также нашли и у него дома.

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