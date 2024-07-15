Стали известны неожиданные детали покушения на Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Полицейский увидел стрелка на крыше незадолго до покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом информирует CNN.
По данным материала, во время поисков подозрительного человека сотрудники полиции обнаружили, что стрелок находится на крыше. Один из офицеров поднял другого, чтобы залезть на крышу.
Сообщается, что полицейские незадолго до происшествия получили сообщение о подозрительном человеке, однако в нем не было указано, что при нем может быть оружие.
13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован.
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«Стрелок обернулся, увидел полицейского и направил на него оружие. Офицер отпустил край, чтобы укрыться и спасти свою жизнь. Затем стрелок начал огонь с крыши», — пишет издание.
Сообщается, что полицейские незадолго до происшествия получили сообщение о подозрительном человеке, однако в нем не было указано, что при нем может быть оружие.
13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован.
Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова