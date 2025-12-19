Рубио назвал «помеху» для США

19 декабря 2025, 22:53

Рубио: президент Петро является помехой в отношениях Колумбии и США

Фото: iStock/rarrarorro

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Колумбии Густаво Петро является «помехой» в отношениях между двумя странами. Его слова приводит агентство Associated Press.





По мнению американского политика, заявления и действия Петро мешают развитию отношений США и Колумбии. Он отметил, что ситуация может измениться, если колумбийский лидер пересмотрит свою позицию.

«Без сомнения, когда президент страны говорит какие-то вещи и отдает какие-то распоряжения, это в какой-то мере влияет на отношения. Вопрос в том, будет ли следующий президент тем, кто снова будет сотрудничать с США и возобновит эти отношения. Это то, к чему мы стремимся», — сказал Рубио.