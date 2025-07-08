Financial Times: Роттердам готовится к переброске военных грузов

08 июля 2025, 15:00

Фото: istockphoto / thitivong

Крупнейший в Европе порт Роттердама начал резервировать места для судов НАТО, перевозящих военные грузы, пишет Financial Times. По информации издания, это делается в рамках подготовки альянса к возможному конфликту с Россией.