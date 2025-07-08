Financial Times: Роттердам готовится к переброске военных грузов
Крупнейший в Европе порт Роттердама начал резервировать места для судов НАТО, перевозящих военные грузы, пишет Financial Times. По информации издания, это делается в рамках подготовки альянса к возможному конфликту с Россией.
Управление порта координирует действия с портом Антверпена в Бельгии. В управлении порта заявили, что рассматривают возможность распределения нагрузки между портами.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что у России нет планов нападать на НАТО.
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