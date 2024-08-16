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Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков предположил, чем может завершится расследование о взрыве «Северных потоках».
Специалист допустил, что США и их сателлиты всю вину свалят на украинских активистов, спровоцированных Россией.
До этого специальный представитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович высказался о докладе Госдепа, где указывалось, что в нашей стране притесняют граждан по признаку вероисповедания.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на поддержке одобренной им Библии.
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«Если предположить, что подобную версию режиссируют США, то они могли убедить немцев объявить, что во всём виноваты украинские активисты, которые сражаются с Россией. Во всём виновата Россия, Украину спровоцировали. А дальше скажут, что это некий украинский активист, который давно погиб, объявят его героем или выдадут ему новый паспорт, и дело с концом», — поделился в беседе с Pravda.Ru Юшков.
До этого специальный представитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович высказался о докладе Госдепа, где указывалось, что в нашей стране притесняют граждан по признаку вероисповедания.
«Американские чиновники вновь уделили большое внимание российскому законодательству в области свободы вероисповедания, настаивая на его дискриминационной природе и излишней жесткости. Живописуется, как российские власти задерживают, заключают в тюрьму, пытают, подвергают физическому насилию людей и конфискуют их имущество из-за их религиозных убеждений, что не соответствует действительности», — отметил в беседе с «Царьградом» Аскальдович.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на поддержке одобренной им Библии.
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Мелисса Тимофеева