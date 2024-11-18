Финляндия и ФРГ расследуют повреждение подводного кабеля в Балтийском море

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Германия и Финляндия обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, который проходит между двумя странами в Балтийском море. Об этом говорилось в заявлении — его опубликовали на официальном портале Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ.
«Тот факт, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, говорит о нестабильности нашего времени. Ведется тщательное расследование», — подчеркивается в заявлении министерства.
Ранее разорвался единственный телекоммуникационный телекабель C-Lion1 между Финляндией и Германией. Ремонтные мероприятия уже стартовали. В настоящий момент причины повреждений остаются неизвестными.
Стало известно, что в Швеции и Финляндии начали распространять детализированные инструкции на случай войны. Миллионы шведов начали получать брошюры, которые разослали государственные власти. В них разъясняется что делать в случае военных действий.
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