Путин продлил исламский банкинг в России

31 июля 2025, 23:47

Финансирование привлечёт инвестиции из мусульманских стран в РФ

Владимир Путин и Хайсам Аль-Гайс (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по исламскому банкингу (партнёрскому финансированию) в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне до 1 сентября 2028 года, что откроет доступ к инвестициям с Ближнего Востока.