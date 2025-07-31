Путин продлил исламский банкинг в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по исламскому банкингу (партнёрскому финансированию) в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне до 1 сентября 2028 года, что откроет доступ к инвестициям с Ближнего Востока.
Согласно документу на портале pravo.gov.ru, эксперимент, изначально завершавшийся в сентябре 2025 года, продлён для отработки беспроцентных финансовых моделей: мурабаха (торговая наценка вместо процентов), мудараба (разделение прибыли между инвестором и партнёром) и иджара (аренда с выкупом).
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что это решение откроет доступ к инвестициям из ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара, где сосредоточено $2,3 трлн суверенных фондов. За 2024 год объём сделок в пилотных регионах достиг 1,2 трлн рублей, причём 37% инвестиций поступили через Дубай.
Новый этап эксперимента включит проекты халяль-логистики, строительство мясокомбинатов в Чечне и IT-кластера в Иннополисе.
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