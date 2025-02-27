Вслед за Макроном: Мишель Обама — мужчина? Из-за чего на самом деле экс-президент США разводится с женой

Барак Обама, его супруга Мишель и дочери Малия и Саша (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)
Иностранные таблоиды в последнее время активно обсуждают предстоящий развод в семье бывшего президента США. Они утверждают, что супружеские отношения Барака Обамы и его жены Мишель находятся под угрозой после более чем 30 лет совместной жизни. Правда ли, что Обама собирается разводиться с Мишель? И может ли Мишель на самом деле быть мужчиной? Подробности в материале «Радио 1».
Слухи о разводе Обамы с женой
Слухи о возможном разрыве отношений между Бараком и Мишель Обамой начали циркулировать после того, как она отказалась сопровождать мужа на двух публичных мероприятиях, выбрав вместо этого отдых на Гавайях. Мишель не присутствовала на государственных похоронах бывшего президента Джимми Картера, что привело к тому, что Бараку пришлось сидеть в компании Трампов. Общественность заметила, что при этом он не выглядел расстроенным, словно отсутствие жены его даже радует.
Кроме того, Мишель Обама также пропустила инаугурацию Дональда Трампа, объяснив свое решение тем, что ей не нравится общество данного политика и она не видит смысла притворяться.
Барак Обама, его супруга Мишель (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Если нежелание присутствовать на инаугурации Трампа можно понять, то остается загадкой, почему Мишель пропустила такие важные похороны Картера, ведь к нему она никогда не испытывала неприязни. Напротив, всего за несколько дней до этого она вместе с мужем восхваляла его в совместном заявлении.
Слухи усилились после того, как Барак Обама опубликовал фотографию в честь дня рождения Мишель в январе. На снимке они сидели в винном погребе за большим столом, держась за руки. Барак написал: «С днем рождения, любовь всей моей жизни, Мишель Обама. Ты наполняешь каждую комнату теплом, мудростью, юмором и изяществом — и тебе это идет. Мне так повезло, что я могу разделить с тобой все жизненные приключения. Люблю тебя». При этом на снимке оба супруга не выглядели счастливыми.
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Также насторожило то, что супруги сидели по разные стороны стола. Кроме того, в ток-шоу своей подруги Дженнифер Хадсон Мишель отвечала на вопросы о планах Барака сдержанно и без особых деталей, что также добавило масла в огонь слухов о состоянии их отношений.
Споры об имуществе
По данным портала Radar Online, Обама вынужден скрывать правду о разводе, поскольку он и Мишель хотят решить все имущественные вопросы до того, как сделают официальное заявление о таком важном решении. Состояние пары оценивается в 70 миллионов долларов.
«Они хотят, чтобы все было улажено заранее. Последнее, чего им хочется, — это неприятная борьба с множеством юридических документов», — сообщается в статье.
Тем не менее, в 2021 году газета National Enquirer написала, что Мишель поставила Барака перед выбором: либо он сделает все возможное для сохранения их отношений, либо ему придется выплатить ей 175 миллионов долларов. Якобы бывшему президенту пришлось приложить немало усилий, чтобы избежать самого худшего исхода.
Барак Обама, его супруга Мишель (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Измены Обамы
Одной из самых обсуждаемых причин развода являются слухи о многочисленных изменах Барака. Проблемы в их отношениях возникли еще в 2013 году, когда Мишель была в ярости из-за того, что телохранители из Секретной службы покрывали его измены. Кроме того, семья неоднократно ссорилась из-за того, что Обама позировал для селфи с гламурной блондинкой, датским премьер-министром Хелле Торнинг-Шмитт. В последнее время Бараку приписывали интрижку с актрисой Дженнифер Энистон, и сама звезда сериала намекала на это.
Некоторые зарубежные СМИ высказывают мнение, что Обама не может изменять Мишель с другими женщинами из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации*. Более того, существует подозрение, что Мишель на самом деле не является женщиной.
«В их семье действительно имеются некоторые проблемы. Мишель выглядит довольно мужественно, что стало причиной слухов о том, что она может быть мужчиной. Барак также вызывает вопросы из-за своей мягкости и пластичности», — высказался политолог Сергей Марков в интервью aif.ru.
Согласно некоторым источникам, Барак Обама с юных лет не переносит женщин, а у Мишель слишком мощное телосложение и высокий рост. Кроме того, в интернете неоднократно появлялись фотографии, на которых жена Обамы позирует в облегающем платье с открытой шеей, и у нее иногда заметен кадык или странная выпуклость в области паха, которую она периодически поправляет.
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