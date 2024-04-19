Финский премьер отказался общаться с русскоязычными жителями на границе

Фото: Finnish Government
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили границу с Россией, но отклонили запрос русскоязычных жителей о ее открытии, сообщило «Александровское общество» в Telegram-канале.
Они выразили намерение обсудить вопрос с политиками, чтобы привлечь внимание к теме, но запрос на встречу был отклонен из-за занятого графика. Премьер-министр и глава Еврокомиссии осматривали границу с воздуха на вертолете.
Активисты «Александровского общества» провели пикет на дороге к пограничному переходу «Нуйямаа». Во время последующей пресс-конференции Орпо попросил Евросоюз предоставить финансовую помощь регионам у границы с Россией, которые, по его утверждению, пострадали от экономических последствий действий Москвы.
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