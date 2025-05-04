Фицо высказался об угрозах Зеленского гостям парада Победы в Москве

Роберт Фицо (фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский ошибается, считая, что его угрозы помешают проведению в Москве мероприятий по случаю Дня Победы и участию в них иностранных делегаций. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции в воскресенье.
Ранее глава киевского режима отказался от предложения России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы, добавив, что Украина не может гарантировать безопасность иностранным гостям, которые прибудут 9 мая в Москву.
Фицо отметил, что уважительно относится к тому, что безопасность участников является делом России, но если Зеленский полагает, что его выкрики приведут к отказу иностранных делегаций прибыть в Москву, то он глубоко заблуждается.
Словацкий премьер напомнил, что в годы Великой Отечественной войны погибло много украинских военнослужащих. В связи с этим, Фицо призвал Зеленского принять предложение о перемирии или, как минимум, если и не поздравлять с окончанием Второй мировой войны, то хотя бы молчать.
Ранее Фицо заявил, что посетит День Победы в российской столицы, а угрозы Зеленского назвал неприемлемыми.
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Фицо отметил, что уважительно относится к тому, что безопасность участников является делом России, но если Зеленский полагает, что его выкрики приведут к отказу иностранных делегаций прибыть в Москву, то он глубоко заблуждается.
Словацкий премьер напомнил, что в годы Великой Отечественной войны погибло много украинских военнослужащих. В связи с этим, Фицо призвал Зеленского принять предложение о перемирии или, как минимум, если и не поздравлять с окончанием Второй мировой войны, то хотя бы молчать.
Ранее Фицо заявил, что посетит День Победы в российской столицы, а угрозы Зеленского назвал неприемлемыми.
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Анастасия Чинкова