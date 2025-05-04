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Фицо высказался об угрозах Зеленского гостям парада Победы в Москве

Фицо: Зеленский ошибается, что его угрозы помешают провести День Победы в Москве
Роберт Фицо (фото: kremlin.ru)

Роберт Фицо (фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский ошибается, считая, что его угрозы помешают проведению в Москве мероприятий по случаю Дня Победы и участию в них иностранных делегаций. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции в воскресенье.
Ранее глава киевского режима отказался от предложения России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы, добавив, что Украина не может гарантировать безопасность иностранным гостям, которые прибудут 9 мая в Москву.

Фицо отметил, что уважительно относится к тому, что безопасность участников является делом России, но если Зеленский полагает, что его выкрики приведут к отказу иностранных делегаций прибыть в Москву, то он глубоко заблуждается.

Словацкий премьер напомнил, что в годы Великой Отечественной войны погибло много украинских военнослужащих. В связи с этим, Фицо призвал Зеленского принять предложение о перемирии или, как минимум, если и не поздравлять с окончанием Второй мировой войны, то хотя бы молчать.

Ранее Фицо заявил, что посетит День Победы в российской столицы, а угрозы Зеленского назвал неприемлемыми.

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Белый дом опозорился с фото Трампа в образе героя «Звёздных войн»
04 мая 2025, 21:03

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа, который должен был предстать в образе положительного героя из «Звёздных войн», однако перепутал цвета и показал главу государства в образе злодея. Соответствующий пост опубликован на странице администрации США в соцсети Х.
Отмечается, что снимок опубликован 4 мая, когда поклонники киносаги отмечают неофициальный праздник в честь фильмов.

В поздравлении Белый дом раскритиковал «радикальных левых безумцев», которые намерены вернуть в «нашу Галактику» убийц, наркобаронов и «лордов ситхов», последние из которых являются по сюжеты главными злодеями и врагами протагонистов – «джедаев».

Текст поста сопровождался снимком, сгенерированным нейросетью. На нём Трамп представлен со «световым мечом» красного цвета, с которыми в фильме ходили «ситхи», то есть отрицательные персонажи.

Пользователи соцсети высмеяли пост Белого дома, иронично высказавшись о мече в руках главы государства и познаниях чиновников администрации США о «Звёздных войнах».

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Трамп назвал своих возможных преемников на посту президента США
Трамп считает Вэнса и Рубио кандидатами на место преемника на посту президента
04 мая 2025, 18:43

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Действующий президент США высказался о своих возможных преемниках на посту главы государства. Таковыми он считает госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Об этом хозяин Белого дома заявил в беседе с корреспондентом телеканала NBC. Он подчеркнул, что, разумеется, хотел бы видеть в президентском кресле после себя достойного представителя Республиканской партии.

«Я хочу <...> передать это кому-то другому, в идеале — великому республиканцу», — сказал Трамп.

Такими «великими республиканцами» он считает как раз Вэнса и Рубио. По словам американского лидера, Джей Ди Вэнс на посту вице-президента США проделывает «фантастическую работу». Впрочем, среди его однопартийцев «полно хороших людей», которые могли бы стать лидерами партии и занять высший государственный пост, добавил Трамп в заключение.

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#трамп
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«Рукой махнул и попал себе по лбу»: Путин рассказал о царапине на своем лице
Путин признался, что поцарапался на одной из тренировок
04 мая 2025, 18:36

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин объяснил, откуда у него появилась царапина на лице. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
Российский лидер показал свой тренажерный зал в Кремле, в котором он занимается поддержанием своей физической формы.

В зале располагаются тренажеры для различных видов нагрузок. Владимир Путин подчеркнул, что приходит заниматься по утрам. Еще президент рассказал, как примерно две недели назад случайно поцарапал себя на одной из тренировок.

«Ну, это просто здесь я занимался. Рукой просто махнул и попал себе по лбу. Вот и все, ничего такого героического нет», — признался российский лидер.

Ранее президент России заявил, что внуки навещают его в Кремле, но стараются заранее предупреждать о своем визите. Со слов главы государства, родные понимают особенности его работы, которую можно описать словом «нон-стоп».

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#владимир путин
#физкультура
#тренировки
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Из-за ударов ВСУ на Кинбурнской косе не осталось ни одного целого здания
04 мая 2025, 18:28

Фото: istockphoto/RamonCast

Украинские военные в день наносят до 250 ударов по Кинбурнской косе с использованием дронов. Плюс ведут постоянные артиллерийские обстрелы этой узкой полосы земли.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали в российских силовых структурах. По словам собеседников агентства, из-за непрерывных атак беспилотников и огня артиллерии на косе уже не осталось ни одного неповреждённого здания.

«ВС Украины на Кинбурнской косе ежедневно наносят до 250 ударов FPV-дронами и сбросами с БПЛА, кроме того, обстреливают артиллерией, до 100 ударов. Нет уже ни одного целого здания, всё унитожено», — говорят силовики.

Кинбурнская коса — длинная и узкая песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Ранее западная часть полуострова входила в состав Николаевской области Украины.

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#всу
#херсонская область
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NYT: Украина получит ещё два американских ЗРК Patriot
04 мая 2025, 18:13

Фото: istockphoto/belizar73

Украина в ближайшее время может получить ещё два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot американского производства. Один из них будет отправлен Киеву из Израиля.
Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники. По информации газеты, договорённость об отправке на Украину ракетной установки из еврейского государства уже достигнута. Одновременно с этим западные союзники Киева ведут переговоры о поставке в ВСУ ещё одного ЗРК Patriot, которые базируются в Греции или Германии.

Авторы публикации также отмечают, что не всеамериканские ракетные комплексы, уже имеющиеся в распоряжении украинских военных, способны функционировать. Как минимум два ЗРК Patriot в настоящее время ремонтируются.

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