ФОМ: президенту РФ Путину доверяют 78,8% граждан России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президенту России Владимиру Путину доверяет почти 80% граждан РФ. Результаты опроса опубликовал фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
С 15 по 17 ноября проводился опрос среди 1,5 тысяч граждан Российской Федерации из 104 населенных пунктов в 53 субъектах страны.
Оказалось, что уровень доверия народа России лидеру государства Владимиру Путину составляет 81 процент, при этом 82 процента опрошенных уверены, что он хорошо выполняет работу на своей должности.
Ещё россияне выразили мнение о работе правительства страны. Положительную оценку работы правительства дали 58 процентов участников опроса. С тем, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, согласились 61 процент опрошенных.
Ранее сообщалось, что на маркетплейсе Ozon в продаже появились футболки с фотографией российского лидера Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник».
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Оказалось, что уровень доверия народа России лидеру государства Владимиру Путину составляет 81 процент, при этом 82 процента опрошенных уверены, что он хорошо выполняет работу на своей должности.
Ещё россияне выразили мнение о работе правительства страны. Положительную оценку работы правительства дали 58 процентов участников опроса. С тем, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, согласились 61 процент опрошенных.
Ранее сообщалось, что на маркетплейсе Ozon в продаже появились футболки с фотографией российского лидера Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник».
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Ольга Енгалычева