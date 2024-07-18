Госдеп США объявил награду в $10 млн за информацию о журналисте Малькевиче

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Госдеп США объявил награду в $10 миллионов за информацию о председателе правления Фонда развития новых медиа, журналисте Александре Малькевиче и бывшем бухгалтере РИА ФАН Елене Хусяйновой. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсетях. Сотрудники медиакомпаний якобы причастны к вмешательству в выборы США, говорится в сообщении.
«Если у вас есть информация о Малькевиче, Хусяйновой или связанных с ними организациях или физических лицах, причастных к вмешательству в выборы США, отправьте ее нам по электронной почте», — заявили в государственном департаменте.В публикации указано, что 10 миллионов долларов предлагаются в рамках специальной программы правительства.
Ранее Госдеп США отказался комментировать статус паспорта планировавшего отправиться в Россию бывшего разведчика США Скотта Риттера, снятого с рейса по требованию американских властей. До этого Риттер сообщил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не позволив вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По мнению экс-разведчика, Госдепартамент Штатов боится его участия в ПМЭФ.
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