Под залог почти в миллион гривен выпустили арестованного командира бригады ВСУ

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Командир 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных сил Украины Олег Побережнюк был выпущен под залог в размере 908 тысяч гривен (около 2,2 миллиона рублей). Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на данные прокуратуры.
Его арест состоялся 19 декабря в связи с обвинениями в избиении и вымогательстве у солдат, служащих в возглавляемой им бригаде.
Данный инцидент стал причиной отстранения Побережнюка от выполнения служебных обязанностей высшим командованием ВСУ. Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах дела, а также собирают доказательства для дальнейшего судебного разбирательства.
Ранее стало известно, что началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли российскими военными. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Суд заочно дал 15 лет украинскому националисту за подготовку теракта в «Шереметьево»
В ДНР пройдет суд над наемником из Грузии за участие в боевых действиях
Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова Курбонов приехал в Россию осенью
Данный инцидент стал причиной отстранения Побережнюка от выполнения служебных обязанностей высшим командованием ВСУ. Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах дела, а также собирают доказательства для дальнейшего судебного разбирательства.
Ранее стало известно, что началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли российскими военными. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Суд заочно дал 15 лет украинскому националисту за подготовку теракта в «Шереметьево»
В ДНР пройдет суд над наемником из Грузии за участие в боевых действиях
Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова Курбонов приехал в Россию осенью
Дарья Осипова