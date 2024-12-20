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Под залог почти в миллион гривен выпустили арестованного командира бригады ВСУ

На Украине под залог выпущен командир 211-й понтонно-мостовой бригады Побережнюк
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командир 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных сил Украины Олег Побережнюк был выпущен под залог в размере 908 тысяч гривен (около 2,2 миллиона рублей). Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на данные прокуратуры.
Его арест состоялся 19 декабря в связи с обвинениями в избиении и вымогательстве у солдат, служащих в возглавляемой им бригаде.

Данный инцидент стал причиной отстранения Побережнюка от выполнения служебных обязанностей высшим командованием ВСУ. Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах дела, а также собирают доказательства для дальнейшего судебного разбирательства.



Ранее стало известно, что началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли российскими военными. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#всу
#солдат
В Петербурге обманутая на 1 млн рублей мошенниками пенсионерка запустила салют в банке
20 декабря 2024, 17:37

Фото: iStock/ Hartmut Kosig

В Санкт-Петербурге пенсионерка, которую обманули на один миллион рублей, пришла в банк и зажгла там фейерверк, сообщил Teлеграм-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошёл в отделении одного из банков, который расположен на севере Санкт-Петербурга. Пришедшая туда фигурантка запустила салют, чтобы отомстить обманувшим её аферистам. Приехавшим на место случившегося оперативникам женщина передала, что действовала по инструкции.

Неделю назад пенсионерке позвонили неизвестные и сказали, что они являются сотрудниками «Госуслуг». Звонившие рассказали, что личные данные женщины взломали. Потом пенсионерке позвонили под видом силовиков и сказали ей переложить все сбережения на якобы безопасный счёт. Женщина неоднократно снимала и переводила деньги. В результате злоумышленники получили от нее 1,1 миллиона рублей.

Недавно пенсионерке снова позвонили аферисты. Они представились полицейскими и сообщили, что её средства похитили, а обманувших её нужно наказать. Злоумышленники убедили пенсионерку купить фейерверк, прийти в офис банка и запустить его.

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#сбережения
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Бывшего боевика «Азова»* заочно осудили за подготовку теракта в «Шереметьево»
Националист Пинчук заочно получил 15 лет за подготовку теракта в «Шереметьево»
20 декабря 2024, 17:15

Фото: iStock/Zolnierek

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил украинского националиста Ивана Пилипчука к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

В настоящее время Пилипчук находится в международном розыске. Ранее он служил в батальоне ВСУ «Азов»*.

Кроме того, по делу о подготовке теракта в столичном аэропорту осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. Они приговорены к 22 и 15 годам колонии. По данным следствия, они собирались подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в «Шереметьево» для дестабилизации в стране, а также занимались пропагандой терроризма в своём Telegram-канале.

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#суд
#шереметьево
#штраф
#всу
#теракт
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Суд заочно дал 15 лет украинскому националисту за подготовку теракта в «Шереметьево»
20 декабря 2024, 16:16

Фото: iStock/ OlFedv

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы экс-участника подразделения украинской бригады «Азов»* Ивана Пилипчука, который виновен в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента из зала суда.
Первые пять лет после экстрадиции в Российскую Федерацию Иван Пилипчук будет находиться в тюрьме, а оставшийся срок он проведёт в колонии строгого режима. Ещё обвиняемому назначили штраф в полмиллиона рублей.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме из-за того, что в материалах присутствовала секретная информация. Украинского националиста объявили в международный розыск и заочно арестовали в конце августа 2024 года.

Журналисты агентства отметили, что дело Ивана Пилипчука выделили из уголовного дела Ильи Ковылкова и Михаила Дария, которых до этого осудили за подготовку теракта в Шереметьево. Следствие полагает, что с помощью дронов мужчины планировали взорвать примерно семь топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту.

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#следствие
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«Разбил бутылку и порезал Лизе лицо»: 24-летнюю мать четверых детей убили на глазах восьмилетнего сына
20 декабря 2024, 15:46

Фото: istockphoto / Artem_Furman

19 декабря в Нижнем Тагиле произошло трагическое событие: мать четверых детей 24-летнюю Елизавету нашли мёртвой в собственном доме. На месте происшествия сразу установили, что смерть носит насильственный характер.
Главным подозреваемым стал 21-летний Алексей Малышенко, сожитель женщины и отец младшего ребенка. Его задержали на месте. В момент трагедии дети находились дома. «Радио 1» расскажет подробности происшествия.

Дети на первом месте


Лиза была спокойной и рассудительным. После развода с первым мужем, от которого у неё трое детей, она начала романтические отношения с нынешним сожителем. У пары появился совместный ребёнок.

«Даже не верится, что тебя не стало. Ты была очень сильной девушкой, проживала очень трудные моменты, сама растила 4 детей. Твоей силе позавидовал бы сам мужик, ты давала хорошие советы, помогала всем. Может не много, но все же старалась. Ты была лучиком солнца в этой жизни. Мягких тебе облачков, наш лучик!» — написала в соцсетях одна из близких погибшей.

По информации «КП-Екатеринбург» у Лизы не было работы: она находилась в декрете и воспитывала четверых детей. Она всю себя посвящала малышам.

«Поверить не могу — тебе уже 8 лет! Будь всегда таким смелым, веселым, жизнерадостным, неутомимым и готовым к большим открытиям. И пусть таких открытий в твоей жизни будет очень много. Пусть с каждым шагом, с каждой мечтой, с каждым достигнутым успехом, с каждым днем твоя жизнь становится ярче, интересней и богаче. Желаю тебе крепкого здоровья и большой удачи, сынок», — таким образом Елизавета поздравила сына в социальных сетях.
Елизавета (фото: социальные сети)

Проблемы в отношениях


Знакомая погибшей сообщила, что проблемы в отношениях Елизаветы и Алексея начались ещё летом. Мужчина начал агрессивно себя вести и поднимать руку на маму своего ребёнка.

«Она хотела уйти. Он ей покоя не давал, не раз в полицию писала заявления. При нас вел себя нормально, всё, что знаем, — со слов Лизы. Когда она его выгоняла, он залезал через балкон к ней на второй этаж и так заходил в квартиру. Она жалела, прощала», — рассказала девушка для E1.RU.

Не в первый раз


Сестра Алексея рассказала E1.RU, что уже были случаи, когда Алексей пытался зарезать возлюбленную.

«В этом году у них уже была ссора, когда Леша ей лицо бутылкой порезал. Это произошло из-за того, что, по его мнению, дома было не прибрано и детей она якобы кормила протухшей едой. Хотя это вообще не так. Она начала доказывать свою правоту, а он разбил бутылку и порезал Лизе лицо», — сказала родственница Алексея.

Подруга убитой сообщила, что он набросился на неё и изуродовал лицо из-за того, что она отказалась дать ему деньги.

Елизавета (фото: социальные сети)

Убийцу задержали


Подозреваемый задержан и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

«В настоящее время следователем СК проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Представитель регионального управления полиции Валерий Горелых сообщил, что к 21 году Алексей уже имел судимость. Ещё до достижения совершеннолетия его судили за имущественные преступления. Год назад ему вынесли новый приговор, но в колонию не отправили.

«Выйдя из мест не столь отдаленных условно-досрочно, он с 2020 по 2023 год старался вести законопослушный образ жизни, однако в 2023 году вновь преступил черту закона, "обжегшись" на незаконном обороте наркотиков. На этот раз ему было назначено наказание в виде обязательных работ. Как видим, этот урок не пошел ему впрок, и теперь он обвиняется в гораздо более тяжком преступлении», — сообщил Горелых.

Алексей Малышенко (фото: СУ СК России по Свердловской области)

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Убил на глазах у сына


Молодой человек убил многодетную мать после того, как она сделала замечание по поводу шума от телевизора, включённого им поздним вечером. Убийца отказался сделать звук тише, что привело к конфликту, сообщает URA.RU.

«Преступление было совершено в ходе бытового конфликта, возникшего из-за того, что обвиняемый не хотел убавлять громкость звука на телевизоре, хотя потерпевшая ввиду позднего времени суток его об этом убедительно просила. Фигурант, проявив упрямство, отказался исполнить просьбу женщины, конфликт между ними продолжился и, к сожалению, закончился трагически», — пояснили в ведомстве.

Всё произошло на глазах у восьмилетнего сына Елизаветы. Когда соседи услышали крики, они поспешили к квартире и обнаружили молодого человека с ножом в руках. Он отрицал свою вину и утверждал, что девушка сама всё сделала.

«Двери были открыты. Заглянула в квартиру, увидела, что Лиза лежит на полу на спине, сверху на ней сидит Алексей. В руках у него увидела нож. Испугавшись, ушла к себе домой и вызвала сотрудников полиции», — дала показания соседка.

Сестра подозреваемого сообщила, что Алексей сразу же после случившегося позвонил в полицию и своей матери.

«У них часто были конфликты, и довольно жесткие. Вчера он вернулся со смены на заводе и вроде всё было у них нормально. А ночью брат позвонил маме и сказал, что убил Лизу. Она была нам как родная, мы просто в ужасе», — рассказала она.

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#отношения
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В Петербурге бизнесмену прострелили грудь из арбалета
20 декабря 2024, 15:42

Фото: istockphoto/Yuriy_Kulik

В Петродворцовом районе между двумя водителями произошёл дорожный конфликт между двумя водителями с применением средневекового оружия. Один из мужчин ранил оппонента выстрелом из арбалета.
Пострадавшего сейчас ставят на ног в больнице, а стрелка разыскивает полиция, сообщает «Фонтанка.ру». Инцидент произошёл в ночь на 20 декабря. Два автовладельца не поделили проезжую часть в районе промзоны на Гостилицком шоссе. Когда словесные аргументы закончились, водитель «Мерседеса» вышел из машины и поразил противника метким выстрелом из арбалета.

Со стрелой в груди 54-летний владелец строительной фирмы сумел доехать до ближайшей автозаправки, откуда ему вызвал скорую помощь. Мужчину госпитализировали в 26-ю городскую больницу. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Полиция разыскивает владельца «Мерседеса», так ловко управляющегося с арбалетом.

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#санкт-петербург
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В Москве таксист задержан за изнасилование пассажирки
20 декабря 2024, 15:15

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

16 декабря в Москве произошел инцидент, в результате которого водитель такси был задержан по подозрению в изнасиловании пассажирки. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру.
По информации прокуратуры столицы, мужчина припарковался на улице Кошкина и начал приставать к женщине, после чего совершил надругательство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В ближайшее время будет решен вопрос о его аресте. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Дети мигрантов толпой избили школьников в Новой Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Новой Москве пенсионер стрелял в соседей из-за якобы сломанного забора
В Новой Москве 70-летний мужчина стрелял в соседей из-за якобы сломанного забора
20 декабря 2024, 15:09

Фото: iStock/IndiaUniform

В посёлке Ульяновского лесопарка в Новой Москве 70-летний пенсионер стрелял из охотничьего ружья в своих соседей: ему показалось, что они ломают его забор.
Как пишет Telegram-канал Mash, мужчина достал гладкоствольное оружие 20-го калибра и открыл огонь по людям.

По данным канала, никто не пострадал, дробь задела только забор.


Полицейские задержали пенсионера. Они изъяли у него три ружья и патроны. У мужчины было разрешение на хранение оружия.

Ранее сообщалось, что дети мигрантов избили троих учеников в школе в Новой Москве.

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Певцу Шарлоту*, сжегшему паспорт РФ, запросили семь лет тюрьмы
Певцу Шарлоту* запросили 7 лет 5 месяцев тюрьмы по пяти делам
20 декабря 2024, 14:40

Фото: iStock/Zolnierek

Прокурор Самарского областного суда запросил 7 лет 5 месяцев лишения свободы певцу Эдуарду Шарлоту*, обвиняемому в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и в уничтожении паспорта гражданина РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Прокурор огласил, что уголовное дело в отношении певца было рассмотрено. В итоге, принято окончательное решение о лишении свободы на срок 7 лет и 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также Шарлота лишили права заниматься администрированием интернет-сайтов в течение 7 лет и 5 месяцев. Кроме того, ему назначили штраф в размере 299 тысяч рублей.

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Дети мигрантов толпой избили школьников в Новой Москве
20 декабря 2024, 14:29

Фото: iStock/mrohana

Дети мигрантов избили троих учеников в школе в Новой Москве. Об этом пишет MK.RU.
Отмечается, что драка произошла 19 декабря. Двое девятиклассников утром шли по коридору школы и смеялись над анекдотами, которые рассказывали друг друга. Они проходили мимо других школьников, один из которых решил, что старшеклассники смеются именно над ним. Обиженный мальчик сообщил о якобы насмешках своему старшему брату, который дружил с десятиклассниками – детьми мигрантов. После уроков заступники подошли к двум девятиклассникам и нецензурно выразились в их адрес.

Позже в школе начались разборки, в которых, по словам очевидцев, участвовали порядка 40 человек. На помощь к девятиклассникам пришёл их 15-летний друг. Они пытались отбиться от ударов десятиклассников-мигрантов и детей помладше. В итоге драку пришлось разнимать учителям.

В результате произошедшего серьезные травмы получили трое девятиклассников. Один из них с сотрясением мозга и сломанным носом был доставлен в детскую больницу. Второй отказался от госпитализации, однако дома у него ухудшилось состояние. Врачи также диагностировали у него сотрясение мозга. Их помощник отделался ушибами и синяками.

Отец одного из пострадавших рассказал, что после случившегося к нему подошёл младшеклассник и сообщил, что эти дети-мигранты избивали школьников и ранее.

Родители избитых учеников подали заявление в полицию.

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#госпитализация
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