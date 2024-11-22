Foreign Affairs: трансатлантический союз США и Европы достиг критической точки

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Трансатлантический союз Вашингтона и Европы десятки лет существовал для безопасности европейских стран, но сейчас отношения государств достигли критической точки, рассказал Foreign Affairs.
«Существует серьезный риск того, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом активность США в Европе резко снизится», — сообщили в статье под заголовком «У Европы кончилось время».
В материале отмечается, что Европе стоит быстрее начать обеспечивать собственную безопасность своими силами.
При том подчёркивается, что в Соединённых Штатах Америки уже много лет зрело недовольство вкладом европейской стороны в трансатлантические отношения. Авторы статьи убеждены, что страны Европы потратили это время впустую вместо того, чтобы налаживать отношения с Вашингтоном и улучшать собственную оборону.
Ранее газета The Guardian написала, что последние события в зоне конфликта на Украине установят новый статус-кво перед приходом к власти в США Дональда Трампа.
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Ольга Енгалычева