Fox News опубликовал письмо первой леди США Путину с призывом защитить детей
Мелания Трамп в письме Владимиру Путину призвала защитить невинность детей, заявив, что их безопасность стоит выше географии, власти и идеологии.
В обнародованном Fox News тексте от 15 августа первая леди США подчеркнула:
«Каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности вдали от тревог».Она отметила двойную ответственность лидеров: как родителей — взращивать надежду следующего поколения, как глав государств — обеспечить будущее для всех детей.
Ключевой тезис письма гласит:
«Простая, но глубокая концепция [...] заключается в том, что потомки каждого поколения начинают жизнь с чистой невинностью, которая возвышается над географией, правительством и идеологией».
При этом Мелания констатировала, что некоторые дети вынуждены молча сопротивляться силам, способным отнять их будущее.
Обращаясь к Путину, она заявила:
«Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству».Первая леди уверена, что российский президент может воплотить это видение одним росчерком пера.