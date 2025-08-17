Достижения.рф

Fox News опубликовал письмо первой леди США Путину с призывом защитить детей

Мелания Трамп и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Мелания Трамп в письме Владимиру Путину призвала защитить невинность детей, заявив, что их безопасность стоит выше географии, власти и идеологии.



В обнародованном Fox News тексте от 15 августа первая леди США подчеркнула:

«Каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности вдали от тревог».
Она отметила двойную ответственность лидеров: как родителей — взращивать надежду следующего поколения, как глав государств — обеспечить будущее для всех детей.

Ключевой тезис письма гласит:

«Простая, но глубокая концепция [...] заключается в том, что потомки каждого поколения начинают жизнь с чистой невинностью, которая возвышается над географией, правительством и идеологией».

При этом Мелания констатировала, что некоторые дети вынуждены молча сопротивляться силам, способным отнять их будущее.

Обращаясь к Путину, она заявила:

«Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству».
Первая леди уверена, что российский президент может воплотить это видение одним росчерком пера.


Елизавета Теодорович

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0