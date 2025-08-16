Сикорский: Европа будет мешать Зеленскому завершать конфликт
Европейские союзники гарантируют Украине поставки вооружения и поддержку вступления в ЕС при продолжении боевых действий, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24.
«Мы будем говорить Зеленскому, что будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС»,— подчеркнул Сикорский, по данным ТАСС. При этом он уточнил, что окончательное решение о продолжении конфликта должно оставаться за Украиной.
Министр назвал дипломатические усилия президента США Дональда Трампа «тважными, добавив, что в дипломатии всегда лучше разговаривать. По его оценке, Вашингтон согласен с Европой в том, что Киев должен самостоятельно определять условия территориальных уступок.
Контекстом заявления стал отказ Владимира Зеленского принять требование Трампа признать Донбасс российским. Как сообщило Reuters, украинский президент отверг это предложение в ходе переговоров с американским лидером и европейскими представителями.